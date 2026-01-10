Violência no NBB: árbitros são agredidos após jogo em Pato Branco

Cenas lamentáveis de violência marcaram a partida disputada no Ginásio do Sesi, em Pato Branco, Paraná, na última sexta-feira (9). Após a vitória do Caxias do Sul sobre o time mandante, o Pato Basquete, por 91 a 85, os árbitros foram gravemente agredidos. A confusão exigiu a intervenção de seguranças e até mesmo de outros torcedores para dispersar os agressores. O confronto não teve transmissão.

O Lance!, ao contatar a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), foi informado que o caso é de chancela da Liga Nacional de Basquete (LNB). A Liga emitiu um comunicado repudiando o fato ocorrido e que a Comissão Disciplinar do STJD foi acionada para a adoção de medidas cabíveis.

"A LNB está prestando todo suporte aos árbitros agredidos, que, logo após a partida, receberam cuidados médicos e registraram Boletim de Ocorrência. Apesar de abalados pelos lamentáveis fatos, todos passam bem. Reafirmamos que não há espaço para violência nos ambientes esportivos e que seguirá trabalhando para preservar os valores inegociáveis do esporte."

Enquanto o Caxias do Sul não respondeu aos questionamentos do L! sobre o caso e os envolvidos, o Pato Basquete informou estar reunindo todas as informações e apurando o acontecimento para a divulgação de um relatório oficial.

Repercussão da agressão

O vídeo das agressões circulou rapidamente nas redes sociais, sendo o único registro disponível, já que a partida não teve transmissão. Internautas levantaram a suspeita de um suposto favorecimento da arbitragem ao resultado final e sugeriram uma possível relação dos invasores com o Pato Basquete. Os agressores, no entanto, ainda não foram identificados, tampouco suas ligações com os clubes.

Como foi a partida?

Apesar da turbulência pós-jogo, a partida foi extremamente equilibrada, necessitando de duas prorrogações no quarto e quinto quartos. Em um embate de estratégia, o Caxias do Sul resistiu à pressão e derrotou o Pato Basquete por 91 a 85. Os destaques em pontuação foram Shamell, do Caxias, com 28 pontos, e Horton, do Pato, com 21 pontos.

Pato Basquete x Caxias do Sul (Foto: NBB)

Leia a nota da Liga na íntegra:

"A Liga Nacional de Basquete lamenta e repudia com veemência os fatos ocorridos na noite desta sexta-feira no jogo entre Pato Basquete e Caxias do Sul Basquete.

A LNB está prestando todo suporte aos árbitros agredidos, que, logo após a partida, receberam cuidados médicos e registraram Boletim de Ocorrência. Apesar de abalados pelos lamentáveis fatos, todos passam bem.

Informa ainda que o caso já foi encaminhado para a Comissão Disciplinar do STJD para a adoção das medidas cabíveis.

