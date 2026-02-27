AO VIVO: Seleção Brasileira enfrenta Venezuela buscando classificação antecipada para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira de Basquete masculina volta à quadra nesta sexta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar a Venezuela. O duelo, válido pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027, acontece na Arena UniBH, em Belo Horizonte, e pode encaminhar a classificação antecipada do Brasil.

Times 1º Quarto Brasil 28 Venezuela 18

Pré-jogo

Brasil começa com: Rafa Luz, Georginho de Paula, Léo Meindl, Lucas Dias e Brunão Cardoso no quinteto inicial. Venezuela tem o quinteto titular formado por: Edwin Mijares, Yeferson Guerra, Jose Ascanio, Windi Graterol e Jose Materan. Ingressos esgotados para a partida entre Brasil e Venezuela.

A Seleção Brasileira de basquete enfrenta a Venezuela na Arena UniBH pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA Catar 2027 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Seleção Brasileira busca confirmar liderança

O Brasil tenta confirmar o bom início no Grupo C das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao lado de Colômbia e Chile, a Seleção soma duas vitórias e ocupa a liderança parcial da chave após a primeira rodada.

Em busca de manter o embalo, o time enfrenta a Venezuela. Na sequência, a equipe joga novamente na Arena UniBH, em Belo Horizonte, onde encara a Colômbia no dia 2 de março, em confronto direto que pode consolidar a liderança brasileira.

Ao fim dos seis jogos da primeira fase, a competição segue com o cruzamento dos Grupos C e A – composto por Estados Unidos, Nicarágua, República Dominicana e México. Apenas os três melhores times avançam à etapa seguinte.





