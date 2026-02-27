menu hamburguer
Seleção Brasileira vence Venezuela por 94 a 84 e encaminha vaga na Copa do Mundo de Basquete

Brasil domina a Venezuela na Arena UniBH e foca no duelo contra a Colômbia

27/02/2026
A Seleção Brasileira de Basquete deu um show de eficiência ofensiva na noite desta sexta-feira (27). Em um confronto eletrizante na Arena UniBH, em Belo Horizonte, o Brasil derrotou a Venezuela por 94 a 84, mantendo a invencibilidade e a liderança isolada do Grupo C nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIBA 2027.

A Seleção Brasileira volta à Arena UniBH na segunda-feira (2) para encarar a Colômbia (Foto: Divulgação / FIBA)

O treinador croata mandou a quadra um quinteto inicial formado por Rafa Luz, Georginho de Paula, Léo Meindl, Lucas Dias e Brunão Cardoso, estratégia que se provou eficiente para conter o ímpeto físico dos venezuelanos desde o primeiro quarto.

A Seleção Brasileira volta à Arena UniBH na segunda-feira (2) para encarar a Colômbia (Foto: Divulgação / FIBA)

O grande nome da noite, sem dúvidas, foi Leo Meindl. O ala teve uma excelente atuação, terminando como o cestinha isolado da partida com 25 pontos. Meindl foi o motor ofensivo do Brasil, aparecendo nos momentos críticos para frear as tentativas de reação dos visitantes.

Ao seu lado, Lucas Dias entregou uma performance "completa". O ala-pivô do SESI Franca foi peça-chave na articulação e no garrafão, registrando 16 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, demonstrando por que é um dos jogadores mais versáteis do atual ciclo olímpico.

A vitória também passou pelas mãos de Georginho de Paula e Yago Mateus. Georginho, que iniciou entre os titulares, contribuiu com 10 pontos, 6 rebotes e 2 assistências, sendo fundamental na briga pelas bolas perdidas. Vindo do banco, o "Monstrinho" Yago Mateus ditou o ritmo da equipe no segundo tempo, fechando sua participação com 7 pontos, 4 rebotes e 4 assistências.

O Brasil já vira a chave para o próximo desafio. A Seleção Brasileira volta à quadra na próxima segunda-feira (2), onde enfrentará a seleção da Colômbia. Uma vitória na próxima rodada pode deixar o Brasil com um pé na fase final das Eliminatórias.

