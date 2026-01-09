Fora das quadras mais de duas décadas, Oscar Schmidt volta a ser colocado em evidência pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em 2026. A lenda do basquete mundial foi eleito para integrar o Hall da Fama pela organização brasileira após decisão da Comissão Avaliadora.

Schmidt faz parte do Hall da Fama da FIBA e também integra, de maneira excepcional, o Hall da Fama da NBA — apesar de nunca ter atuado na principal liga norte-americana. A honraria, concedida a pouquíssimos atletas, é destinada a personalidades que exerceram influência global no desenvolvimento do esporte.

Nascido em Natal, Oscar Schimdt disputou 25 temporadas como jogador de basquete profissional, alé, de somar alguns recordes. O brasileiro é o maior pontuador da história do basquete, com 49.703, e das Olimpíadas (1.093). Com cinco aparições consecutivas, ele é ainda o atleta mais vezes cestinha nos Jogos e o principal marcador em um único jogo no evento, com os 55 pontos feitos contra a Espanha em Seul-1988.

O momento mais marcante de Schmidt pela Seleção Brasileira foi na campanha do ouro no Pan-Americano de Indianápolis, em 1987. Na decisão, ele liderou o time na vitória sobre os Estados Unidos por 120 a 115. Foi a primeira vez que os norte-americanos perderam um jogo em casa.

O ex-jogador foi também bronze no Mundial das Filipinas, em 1978. Pela Amarelina, soma 7.693 pontos em 326 partidas oficiais durante os anos de 1977 e 1996.

Oscar Schmidt se aposentou em 2003, aos 45 anos, quando defendia o Flamengo. A carreira do lendário ala conta com passagens pelos paulistas Palmeiras e Corinthians, os italianos Caserta e Pavia, além do Forum/Valladolid, da Espanha.