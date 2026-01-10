NBB aplica punições para equipe após agressão contra arbitragem

A última vitória do Caxias do Sul sobre o Pato Basquete ficou marcada pela violência contra a equipe de arbitragem na sexta-feira (9). Logo após o apito final, que confirmou a derrota dos donos da casa por 91 a 85, as agressões aconteceram ainda em quadra. Neste sábado (10), a Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou as punições para a equipe mandante na sequência da temporada.

Ao contatar a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), o Lance! foi informado que o caso é de chancela da Liga Nacional de Basquete (LNB). A Liga, por sua vez, emitiu um comunicado com três exigências a serem cumpridas pelo Pato Basquete. Leia na íntegra abaixo:

"1 - Em razão da mais absoluta ausência de condições de segurança do ginásio da equipe Pato Basquete, mas também considerando a logística para deslocamento dos adversários da referida equipe nas próximas partidas do NBB, vimos pela presente determinar que até decisão em contrário ou deliberação do Tribunal de Justiça Desportiva da LNB, todas as partidas de mando da equipe Pato Basquete serão realizadas com portões fechados, sendo permitida apenas a presença de membros da comissão técnica identificados e corpo técnico da entidade, sem a presença de dirigentes em razão da verificação cautelar de sua participação nos fatos.

2 - Por decisão administrativa da Liga Nacional de Basquete e para fins de subsidiar os procedimentos da Justiça Desportiva no que tange aos artigos do CBJD aplicáveis ao caso, a equipe Pato Basquete deverá, no prazo de até o próximo dia 12 de janeiro de 2026, apresentar Boletim de Ocorrência lavrado em face de todas as pessoas que praticaram agressão ou tentativa de agressão contra a equipe de arbitragem da partida em referência.

3 - As pessoas já identificadas nas imagens às quais a Liga Nacional de Basquete já teve acesso, quais sejam Marcelo Pastorello - Vice-Presidente e Diretor / Representante, Alexandre Kopp - Supervisor, Daniel Bertol - Diretor e Guilherme Augusto Granzotto - Suplente do Conselho Fiscal estão a partir deste ato e por tempo indeterminado, ou até ulterior decisão da justiça desportiva, impedidos de comparecer a qualquer evento organizado pela Liga Nacional de Basquete, incluindo partidas de quaisquer competições organizadas pela Liga Nacional de Basquete, eventos de lançamento ou encerramento de quaisquer competições e/ou reuniões de quaisquer natureza, organizadas pela Liga Nacional de Basquete."

O Caxias do Sul respondeu ao Lance! apenas lamentando o ocorrido e negando qualquer relação do time com os agressores. Já o Pato Basquete, informou a nossa equipe que estão reunindo todas as informações e apurando o acontecimento para a divulgação de um relatório oficial.

A confusão exigiu a intervenção de seguranças e até mesmo de outros torcedores para dispersar os agressores. Embora não tenha tido transmissão, o confronto logo repercutiu através das redes sociais.

Repercussão da agressão

O vídeo das agressões circulou rapidamente nas redes sociais, sendo o único registro disponível, já que a partida não teve transmissão. Internautas levantaram a suspeita de um suposto favorecimento da arbitragem ao resultado final e sugeriram uma possível relação dos invasores com o Pato Basquete. Os agressores, no entanto, ainda não foram identificados, tampouco suas ligações com os clubes.

Como foi a partida?

Apesar da turbulência pós-jogo, a partida foi extremamente equilibrada, necessitando de duas prorrogações no quarto e quinto quartos. Em um embate de estratégia, o Caxias do Sul resistiu à pressão e derrotou o Pato Basquete por 91 a 85. Os destaques em pontuação foram Shamell, do Caxias, com 28 pontos, e Horton, do Pato, com 21 pontos.

Pato Basquete x Caxias do Sul (Foto: NBB)

