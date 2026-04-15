Torcida do Flamengo agita clássico contra o Vasco no NBB: 'Arêrê'

A vitória do Flamengo sobre o Vasco, na última segunda-feira (14), foi além do impacto esportivo no basquete brasileiro. Dentro e fora de quadra, o "Clássico dos Milhões" ficou marcado por forte participação da torcida rubro-negra, provocações ao rival e repercussão nas redes sociais após a confirmação do rebaixamento cruzmaltino no Nova Basquete Brasil (NBB).

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Apesar da expectativa por uma combinação de resultados que mantivesse o Vasco vivo, o cenário se definiu nesta segunda-feira (14). O Flamengo venceu o Cruzmaltino por 95 a 75, com o apoio de sua torcida no Maracanãzinho. O resultado eliminou qualquer possibilidade de reação nas rodadas finais e decretou matematicamente o rebaixamento da equipe vascaína no NBB.

Antes mesmo do fim da partida, no entanto, a torcida rubro-negra já celebrava a queda do rival para a Liga Ouro, a segunda divisão do basquete nacional. Os torcedores presentes no ginásio entoaram, em diversos momentos, o coro "Arêrêrê, o Vasco vai jogar a Série B", tradicional provocação em clássicos entre os clubes. O canto, inclusive, também foi incorporado pelo próprio Flamengo em suas manifestações logo ao fim do confronto.

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Provocação para além do ginásio

O clima de clássico também se estendeu para as redes sociais. Após confirmar a vitória – e, consequentemente, o rebaixamento do Vasco –, o Flamengo utilizou seu perfil oficial para alfinetar o rival estadual com uma publicação em tom bem-humorado. Para isso, a equipe publicou uma montagem do Cruzmaltino inspirada em um dos episódios mais famosos do personagem Pica-Pau. Veja o vídeo abaixo:

Capitão do Flamengo entra nas provocações

O ambiente de rivalidade seguiu também nas entrevistas após o jogo. Ao comentar o momento da equipe e a sequência da temporada, o capitão rubro-negro, Jonathan Luz, destacou o foco nos objetivos do clube e aproveitou ainda para incluiu uma declaração que que soou como uma provocação ao rival.

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— A gente está pensando só em vitória, está pensando em continuação, sabe? A gente deixa para o Vasco pensar no que tiver que pensar, se é a Série B, a Série A, eles que vão se virar, né? A gente tem que pensar no nosso, tem que fazer o nosso trabalho e agora o trabalho é a Champions — disse Jonathan Luz.

Enquanto o Cruzmaltino lida com o rebaixamento, o clube da Gávea volta suas atenções para um desafio internacional. A equipe está classificada para o Final Four da Champions League das Americas (BCLA), que começa nesta sexta-feira (17) e reúne os quatro melhores times do continente. Mesmo em uma temporada de oscilações, o Rubro-Negro chega como um dos candidatos ao título.

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Flamengo e Vasco pelo NBB (Foto: PaulaReis/Flamengo)

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