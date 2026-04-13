ANÁLISE: Botafogo mais físico é lição a Franclim Carvalho para sequência

São dois jogos e dois empates do Botafogo sob o comando de Franclim Carvalho, técnico apresentado na última semana, que ainda busca a melhor formação para os primeiros momentos do novo trabalho. Criticado após a partida contra o Coritiba, no último domingo (12), no Nilton Santos, o português tem cenário importante a analisar.

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Franclim, em sua primeira entrevista coletiva pós-jogo, contra o Caracas, pela Sul-Americana, foi claro quanto ao que deseja para o Botafogo. Um time que marque em linha alta, no perde-pressiona e que faça muitas faltas justamente por esse combate. Foram dez faltas na estreia e 14 contra o Coritiba.

Dois jogos com maior posse de bola, passes trocados, mas contextos bem diferentes. A escalação inicial na partida pelo Brasileirão não deu o poder que o português imaginava, com nomes como Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Barrera sem a capacidade física para o combate já na saída de bola do adversário.

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Franclim Carvalho, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Botafogo mais físico evolui em campo

As trocas surtiram efeito logo no intervalo, com as entradas de Edenilson, como peça para arrastar o jogo melhor na transição e ganhar mais duelos físicos, e Villalba como escape de velocidade e força pela direita. Na primeira jogada, Edenilson atacou o espaço e parou em boa defesa de Pedro Rangel. O uruguaio, por sua vez, deu mais profundidade e opção de jogo na direita, pouco acionada na primeira parte do confronto.

— O que nós buscamos é mais agressividade na frente. Falei isso no primeiro jogo e tenho que falar isso de novo. Melhoramos muito do primeiro para o segundo tempo essa questão, não a questão de circular, de procurar o espaço. Temos que entender que as características dos jogadores são diferentes — analisou Franclim Carvalho.

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O Botafogo deu boa resposta, virou o jogo em dois lances com volantes pisando na área — Danilo fazendo gol de empate e Edenilson escorando para Arthur Cabral na virada — e acabou cedendo o empate em um erro de Villalba quando improvisado como lateral. Consequências, mas que não apagam o recado deixado para a sequência.

Referências de 2024

Franclim foi auxiliar de Artur Jorge nos títulos do Brasileirão e da Libertadores em 2024 com uma equipe marcada pela capacidade física. Não há uma peça de destaque como Luiz Henrique, com enorme poder de desequilibrar duelos, o arranque e a potência de Igor Jesus ou a pegada de Gregore no meio-campo, mas há uma ideia que, preservado, pode dar caminho ao Botafogo.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (15), às 19h, em Buenos Aires, para o difícil compromisso pela Sul-Americana contra o Racing, algoz no início de 2025 na Recopa. O Glorioso empatou com o Caracas na estreia e precisa e recuperar de olho na classificação no Grupo E.

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