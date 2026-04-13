Franclim faz ajustes no Botafogo e prepara terceira escalação diferente

Franclim Carvalho chegou ao Botafogo há uma semana e comandou o time em cinco treinos e dois jogos no período. Montou a equipe com uma escalação diante do Caracas, com outra para enfrentar o Coritiba e já antecipou que fará novas mudanças para encarar o Racing, na Argentina, na quarta-feira (15), pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

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— O que nós podemos projetar ou esperar para o próximo jogo: eu não espero outra coisa que não uma melhoria de hoje (domingo). Senti muita, uma melhoria grande do jogo anterior para este, e espero ainda uma melhoria para a próxima partida —, declarou o técnico do Botafogo após o empate por 2 a 2 desse domingo, com o Coritiba, no Nilton Santos.

As seguidas mudanças demonstram que o treinador ainda não conseguiu encontrar a melhor formação para o Botafogo. Franclim fez quatro alterações na escalação entre os jogos de quinta-feira e domingo, mas a formação que alinhou para enfrentar os paranaenses não fez um bom primeiro tempo. O técnico, então, mexeu no intervalo e a equipe melhorou.

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Técnico do Botafogo quer acertar o ataque

Na entrevista que concedeu após o empate com o Coritiba, o treinador do Botafogo afirmou já saber o que precisa ser corrigido, e repetiu mais de uma vez que o time tem perdido muitas chances de gol.

Nos dois jogos até aqui sob o comando de Franclim Carvalho, o alvinegro carioca contou com Matheus Martins, Júnior Santos, Arthur Cabral e Chris Ramos entre os atacantes, além de Jordan Barrera, Santi Rodríguez e Montoro como meias ofensivos. Desses, quem demonstrou melhor aproveitamento foi Arthur Cabral, que marcou gol nas duas partidas.

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Franclim Carvalho não antecipou qual time pretende mandar a campo na quarta-feira para o jogo com o Racing, mas deixou que não será o mesmo que entrou em campo nesse domingo.

— Nós sabemos que temos viagem, que há jogo daqui a dois dias e meio, ou três dias, mas nós não vamos nos escudar nisso. Sem dúvida nenhuma que vamos fazer algumas alterações, obviamente, mas espero uma melhoria do que apresentamos hoje (domingo), e sei que vamos apresentar essa melhoria.

Franclim Carvalho vai para a terceira escalação em três jogos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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