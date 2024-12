São Paulo vence Brasília e se aproxima de vaga na Copa Super 8

O São Paulo venceu o Brasília por 85 a 83, neste sábado (21), na Arena BRB Nilson Nelson, no Distrito Federal, em partida válida pelo NBB CAIXA 24/25. O confronto ficou marcado pelo domínio do Tricolor no primeiro tempo e pela recuperação do Brasília nos dois úlitmos quartos. O destaque do jogo foi Corderro Bennett, do São Paulo, com 27 pontos e 7 rebotes.

Com o resultado, o Brasília, que já está garantido na Copa Super 8, se mantém na parte de cima da tabela. O time do técnico Dedé Barbosa soma 11 vitórias e 6 derrotas no Novo Basquete Brasil (NBB). Esta foi a segunda derrota seguida do time da capital federal em casa no torneio. Na última quarta-feira (18), o Brasília perdeu para o Paulistano por 102 a 87.

Já o São Paulo, com o triunfo de hoje, fica próximo da classificação para a Copa Super 8, torneio que reúne os oito melhores times do primeiro turno. A equipe do técnico Guerrinha tem 10 vitórias e 6 derrotas no torneio. No úlltimo domingo (15), no Ginásio do Morumbi, o Tricolor venceu o Botafogo por 82 a 71.

🏀 Como foi o jogo?

O início da partida foi marcado pelo bom começo do time visitante. Com 60% nos chutes do perímetro (6/10), o São Paulo se impôs ofensivamente e dominou o quarto. Liderado pelo armador Ricardo Fischer que, com 100% de aproveitamento, anotou 8 pontos no quarto, o Tricolor venceu a parcial por 30 a 23.

No segundo quarto, o Tricolor manteve o ritmo intenso e ampliou sua vantagem no placar. O Brasília encontrou dificuldades para conter as investidas ofensivas de Fischer, que mais uma vez brilhou pelo São Paulo, contribuindo com 8 pontos e 3 assistências no período. Com uma atuação consistente, o São Paulo encerrou o primeiro tempo na liderança, vencendo por 57 a 48.

Na volta do intervalo, o Brasília reagiu e encostou no placar. Ajustando sua defesa, os donos da casa conseguiram neutralizar o ataque do São Paulo, especialmente nos arremessos de longa distância, onde os visitantes tiveram baixo aproveitamento (1/6). O time do cerrado venceu o terceiro quarto por 21 a 13, reduzindo a diferença para apenas um ponto. O placar ao final do período ficou em 70 a 69 para o São Paulo, deixando o confronto aberto para o último quarto.

No início do período derradeiro, Brasília e São Paulo alternaram a liderança do placar. Faltando 10 segundos para o fim da partida, o tricolor vencia por dois pontos. Nesbitt teve a oportunidade de virar o confronto para o time da casa, porém errou o arremesso decisivo. O destaque da partida foi Corderro Bennett, que liderou o Tricolor no segundo tempo. Com a sua maior pontuação na temporada, o armador anotou 27 pontos e coletou 7 rebotes.

Corderro Bennett, no confronto contra o Caixias do Sul, pelo NBB (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

TIMES E PONTOS - Brasília 83 x 85 São Paulo

BRASÍLIA

Titulares

#9 Pedro - 14 pontos e 11 rebotes

#10 Lucas - 15 pontos

#16 Rodrigues - 9 pontos

#25 Nesbitt - 14 pontos

#30 Von Haydin - 20 pontos

Reservas

#6 Gustavo - 3 pontos

#20 Magna - 8 pontos

SÃO PAULO

Titulares

#3 Bennett - 27 pontos

#5 Fischer - 16 pontos

#7 Paulo L - 10 pontos

#13 Faverani - 8 pontos

#33 Miller - 5 pontos

Reservas

#10 Coelho - 9 pontos

#22 Ansaloni - 10 pontos

Próximos jogos

Restam mais dois jogos para Brasília e São Paulo no primeiro turno. Na próxima segunda-feira (23), O Tricolor enfrenta o líder do campeonato, Minas Tênis Clube, que está invicto em casa, às 19h30 (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). Já o Brasília recebe o Franca, atual tricampeão do NBB, na próxima sexta-feira (27), às 20h (de Brasília), na Arena BRB Nilson Nelson, na capital federal.