Lucas Lacerda foi o grande nome da vitória do Brasília sobre o Franca por 91 a 86 na última sexta-feira (27), na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília (DF), pela 23ª rodada do NBB CAIXA 24/25. O ala foi escolhido pelo Lance! o Craque da Rodada por seu desempenho determinante na virada no time da casa sobre o rival. O atleta terminou a partida com 27 pontos, 6 rebotes e 4 assistências.

continua após a publicidade

Lucas Lacerda foi peça-chave em um confronto direto pelas primeiras posições na tabela. Com a vitória, o Brasília, último colocado da edição passada do Novo Basquete Brasil (NBB) assumiu terceira posição. Por outro lado, Franca, atual tricampeão do torneio, desceu para a quarta colocação.

➡️Brasília brilha no último quarto e vence o Franca pelo NBB

As estatísticas mostram o impacto de Lucas na vitória do Brasília. Mesmo sem pontuar no primeiro quarto, o ala foi o cestinha do jogo com 27 pontos e aproveitamento de 71% nos arremessos de quadra. Além disso, o jogador teve a maior eficiência em quadra (35). Este índice retrata a real contribuição de um atleta para seu time e uma partida.

continua após a publicidade

A partida começou com o domínio do Franca, que abriu vantagem de 10 a 2 nos minutos iniciais. Entretanto, o time do cerrado reagiu e empatou o jogo ao final do primeiro período. No quarto seguinte, Lucas brilhou e liderou a virada do Brasília com 10 pontos e 2 assistências. A equipe da casa finalizou o período na liderança por 46 a 41.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Após o intervalo, o Franca reassumiu o controle da partida e venceu o terceiro quarto por 26 a 17. No entanto, no período final, Brasília contou com a atuação espetacular de Lucas Lacerda. O ala brilhou ao marcar 13 pontos no último quarto, liderando a virada e garantindo a vitória para sua equipe.

continua após a publicidade

Lucas arremessa livre de marcação na vitória sobre o Franca (Foto: Matheus Maranhão

Esta é a segunda vez que Lucas vence o prêmio Craque da Rodada. Na vitória do Brasília sobre o Vasco por 88 a 79, no dia 12 de dezembro, o ala foi o destaque da partida com 21 pontos, 4 rebotes e 7 assistências, e recebeu o prêmio de melhor jogador da rodada19.

➡️Lucas, do Brasília, é o Craque da Rodada do Caixa NBB

Natural de Macapá (AP), Lucas Lacerda tem oito temporada do NBB no currículo. Aos 27 anos, chegou ao Brasília nesta temporada e rapidamente se firmou como um dos pilares do time comandado por Dedé Barbosa. O ala registra médias de 15 pontos, 5 assistências e 15 de eficiência por jogo, consolidando seu papel de destaque na equipe.