A penúltima rodada de 2024 do Novo Basquete Brasil (NBB) foi realizada nos dias 27 (sexta-feira) e 28 (sábado) de dezembro. Confira os destaques dos oito jogos da rodada 23 do NBB Caixa 24/25.

continua após a publicidade

🏀 Minas 83 X 73 Bauru

Na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG), o Minas alcançou a marca de 16 vitórias na competição e manteve a invencibilidade em casa. Por outro lado, o Bauru acumulou a quarta derrota consecutiva no NBB. O time mineiro assumiu a liderança no primeiro quarto e dominou a partida até o fim. Jeremy Hollowell foi o cestinha da partida com 15 pontos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀Pato Basquete 90 X 86 Pinheiros

Jogando em casa, o Pato Basquete alcançou a sétima vitória no NBB. Apesar de estar à frente do placar por boa parte do jogo, a equipe local garantiu o resultado apenas no último quarto. O confronto foi marcado pelo duelo entre Austin Wrigthen, que anotou 23 pontos para o time da casa, e Reynan, do Pinheiros, que brilhou com um duplo-duplo de 27 pontos e 12 rebotes.

continua após a publicidade

Austin Wrighten arremessa na partida contra o Pinheiros no NBB (Foto: Mauricio Moreira/@mmmoreira)

🏀União Corinthians 75 x 76 Unifacisa

O confronto, realizado em Santa Cruz do Sul (RS), foi equilibrado até os segundos finais, quando Solanas, da Unifacisa, errou a bola de desempate no tempo regulamentar. Apesar do erro nos segundos finais do último quarto, o argentino liderou a vitória do time de Campina Grande (PB) com um duplo-duplo de 18 pontos e 11 assistências. Na prorrogação, a equipe visitante venceu por 6 a 5.

🏀Flamengo 82 x 89 São José

Fora de casa, o São José surpreendeu o Flamengo e conquistou a terceira vitória fora de casa no NBB. Após perder o terceiro quarto por 25 a 8, o time paulista buscou uma reação impressionante no período derradeiro, com 37 pontos marcados. Douglas dos Santos, do São José, anotou 29 pontos e foi o cestinha da partida.

continua após a publicidade

🏀Botafogo 97 X 85 Mogi das Cruzes

Em um duelo na parte de baixo da tabela, o Botafogo superou o Mogi. Dominante do início ao fim da partida, o Glorioso abriu 19 pontos de vantagem no primeiro tempo e garantiu o resultado. A equipe da casa contou com bom desemprenho coletivo. Alcassa, com 17 pontos, e Thomas, com 16, foram os destaques da vitória do Alvinegro.

🏀Caxias do Sul 73 x 70 Fortaleza BC

Com emoção até o fim, o duelo entre os últimos colocados do NBB foi decidido nos momentos finais. O Fortaleza, que perdia por 12 pontos no terceiro quarto, reduziu a diferença para apenas 1 ponto restando 37 segundos para o fim do jogo. Entretanto, Shamell, destaque da partida com 16 pontos, converteu dois lances livres e garantiu a vitória para o Caxias do Sul.

Elenco do Caxias do Sul comemora a vitória sobre Fortaleza no NBB (Foto: Thais Sousa)

🏀Brasília 91 X 86 Franca

Já na parte de cima da tabela, o Brasília voltou a vencer e, dessa vez, de virada. Os atuais tricampeões do NBB lideravam o confronto por 8 pontos no começo do último quando Lucas Lacerda, do Brasília, brilhou. O ala anotou 11 pontos no período derradeiro e garantiu a virada para o time do cerrado. O resultado encerrou a sequência de 4 vitórias seguidas do Franca.

🏀Paulistano 80 X 76 São Paulo

No último jogo da rodada 23 do NBB, realizado no sábado (28), o Paulistano contou com a força de seu jovem elenco para superar o rival local. O time da casa assumiu o controle da partida após o intervalo e garantiu a oitava vitória na competição. Os cestinhas da partida foram Gui Abreu, com 17 pontos, e Doria, com 16.