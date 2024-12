Onde assistir e horário da partida Flamengo x Mogi pelo NBB

Neste domingo (29), o Flamengo recebe o Mogi, às 11h (de Brasília), no Marcanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), em partida válida pela 24ª rodada do NBB CAIXA 24/25. O jogo tem transmissão do YouTube do NBB, do SporTV, do NBB Basquetpass e da FlaTV.

O Flamengo é o segundo colocado do Novo Basquete Brasil (NBB). Com 77,8% de aproveitamento, a equipe do treinador Gustavo de Conti tem 14 vitórias e 4 derrotas na competição. Na última sexta-feira (27), o Rubro-negro perdeu para o São José por 89 a 82 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Um dos destaques da temporada, Jordan Williams é o cestinha do Flamengo no NBB. O norte-americano é o líder do time em média de pontos por partida (13,6). Além disso, o ala de 32 anos é o segundo da equipe em média de eficiência (13,9), apenas atrás de Alexey, com 18,9.

Jordan Williams, destaque do Flamengo na temporada do NBB (Foto: Adriano Fontes / CRF)

Já o Mogi é o décimo sexto colocado do NBB. O time do treinador Fernando Penna tem 6 vitórias e 12 derrotas na atual temporada da competição. Na última sexta-feira (27), a equipe paulista perdeu para o Botafogo por 97 a 85 no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ).

Apesar da derrota, Daniel Moreira teve boa atuação contra o Botafogo. O ala/pivô de 21 anos teve 79% de aproveitamento nos arremessos e ficou próximo do duplo-duplo com 15 pontos e 8 rebotes. Moreira é líder do Mogi em média de rebotes por jogo (6,4).

Daniel Moreira anota dois pontos contra o Botafogo no NBB (Foto: Wallace Lima / BFR)

Ficha técnica ✅

FLAMENGO X MOGI - NBB

🗓 Data: 29 de dezembro de 2024, domingo

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio do Marcanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB, SporTV, NBB Basquetpass e FlaTV.