NBB: Brasília vence Vasco fora de casa e alcança a décima vitória

Nesta quinta-feira (12), o Brasília venceu o Vasco por 88 a 79 no Ginásio de São Januário, em partida válida pelo CAIXA NBB 2024/2025. O confronto entre o quarto e quinto colocados da competição foi marcado pelo equilíbrio no placar e pela imposição do ritmo de jogo da equipe da capital federal. O destaque da partida foi Lucas, do Brasília, com 21 pontos, 4 rebotes e 7 assistências.

Antes de a bola subir, os times prestaram um minuto de silêncio ao ícone do basquete brasileiro Amaury Pasos, que faleceu na manhã desta quinta-feira (12), aos 89 anos. Paulichi, do Vasco, e Von Haydin, do Brasília, ergueram uma faixa com a mensagem em homenagem à lenda do basquete brasileiro: "Amaury Pasos: eternamente nas quadras e em nossas lembranças".

Amaury Pasos conquistou 2 campeonatos mundiais (1959 e 1963) pela seleção brasileira de basquete, além de duas medalhas de bronze em Jogos Olímpicos (Roma 1960 e Tóquio 1964).

Paulichi, do Vasco, e Von Haydin (de azul), do Brasília, prestam homenagem a Amaury Pasos (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Com o resultado, o Vasco tem 9 vitórias e 6 derrotas na temporada. Com 60% de aproveitamento, o Vasco ocupa a sétima colocação no torneio. Na partida de hoje, o time carioca teve desfalque de Marquinhos, que sentiu um incômodo na panturrilha. O ala é o cestinha da equipe na temporada, com média de 15.5 pontos por jogo. Na última segunda-feira (9), o Vasco venceu o Minas, líder do campeonato, por 81 a 64, em São Januário.

O Brasília vinha de derrota, que tinha encerrado uma sequência de 12 vitórias, ao perder para o Flamengo por 90 a 84, no último domingo, no Maracanãzinho. A equipe do Cerrado tem 10 vitórias e 4 derrotas na temporada do NBB. Com vitória desta noite, o time treinado por Dedé Barbosa ocupa a terceira posição, com 71% de aproveitamento.

Como foi o jogo?

O primeiro quarto foi marcado pelo equilíobrio entre as equipes. O Vasco começou melhor e abriu 7 pontos de vantagem na metade do período. No entanto, o Brasília reagiu com eficiência, impulsionado pela atuação decisiva do armador Lucas. O camisa 10 brilhou ao marcar 9 pontos e manter 100% de aproveitamento nos arremessos, liderando a virada da equipe visitante. Placar ao fim do primeiro quarto: Brasília 19 x 16 Vasco.

O equilíbrio também marcou o segundo quarto, com destaque para Eddy, do Vasco. O ala, que recentemente atingiu a marca de 500 jogos no NBB na vitória sobre o Minas Tênis por 81 a 64, levantou a torcida no ginásio de São Januário após sofrer falta e converter um arremesso de três pontos e o lance livre de bonificação. Apesar da energia das arquibancadas, o time da casa não conseguiu virar o placar e foi para o intervalo em desvantagem: 40 a 37 para o Brasília.

O Vasco começou bem o terceiro quarto, mas não conseguiu sustentar o ritmo diante da imposição do Brasília. O ala Eddy voltou a liderar as ações ofensivas do cruz-maltino, que chegou a abrir 5 pontos de vantagem. No entanto, após um pedido de tempo do técnico Dedé Barbosa, o Brasília ajustou a estratégia e assumiu o controle do jogo, destacando-se nas bolas de três (5 acertos em 10 no período). Placar ao fim do terceiro quarto: Brasília 68 x 60 Vasco.

O último quarto começou de maneira complicada para o Vasco, que cometeu três faltas logo no primeiro minuto e viu o Brasília marcar 8 pontos seguidos, ampliando a vantagem para 16 pontos com 6 minutos e 28 segundos restantes. Apesar disso, a equipe carioca mostrou resiliência e conseguiu reduzir a diferença para apenas 5 pontos. A reação não foi suficiente para virar o jogo, já que o Brasília se destacou defensivamente nos minutos finais e garantiu a vitória por 88 a 79.

Times e pontos: Vasco 79 x 88 Brasília

Vasco

Titulares

#5 Jamaal - 5 pontos

#6 Eugeniusz - 10 pontos

#13 Paulichi - 17 pontos

#19 Humberto - 15 pontos

#33 Eddy - 20 pontos

Reservas

#10 G. Basílio - 3 pontos

#14 Scheuer - 4 pontos

#15 Diego - 5 pontos

Brasília

Titulares

#7 Cook - 15 pontos

#10 Lucas - 21 pontos

#16 Rodrigues - 12 pontos

#25 Nesbitt - 13 pontos

#30 Von Haydin - 12 pontos

Reservas

#9 Pedro - 4 pontos

#19 M. Bonfim - 4 pontos

#20 Magna - 7 pontos

Próximos jogos

O Vasco tem mais três partidas, todas em São Januário, até o fim deste ano. No próximo jogo, o Cruz-maltino receberá o Franca, no dia 21 de dezembro, às 20h (de Brasília). Já o time do Cerrado enfrentará, na próxima segunda-feira (16), o Pato Basquete, na Arena BRB Nilson Nelson, às 19h30m (de Brasília).