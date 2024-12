Onde assistir e horário da partida Vasco x Bauru pelo NBB

Nesta segunda-feira (23), o Vasco recebe o Bauru no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada do NBB Caixa 24/25. O jogo tem transmissão do YouTube do NBB e do NBB Basquetpass.

O vasco é o nono colocado do Novo Basquete Brasil (NBB) e está na disputa por vaga na Copa Super 8. Com 56,3% de aproveitamento, o Cruz-maltino tem 9 vitórias em 16 partidas nesta temporada. A equipe treinada por Léo Figueiró amarga sequência de duas derrotas em casa. No último sábado (21), perdeu para o Franca por 88 a 69 no Ginásio de São Januário.

Paulichi anota cesta na partida contra o Franca pelo NBB (Foto:Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Rafael Paulichi é o destaque do Cruz-maltino na temporada. Na derrota para o Franca, o ala/pivô, com 100% de aproveitamento nos arremessos de dois pontos (7/7), anotou 15 pontos e 5 rebotes. O jogador de 26 anos é o líder da equipe em eficiência por jogo (15). Este índice retrata a real contribuição de um atleta para seu time em uma partida.

Por outro lado, o Bauru ocupa a sexta colocação do NBB. A equipe treinada por Paulo Jaú tem 62,5% de aproveitamento, com 10 vitórias em 16 jogos. O time do interior de São Paulo vive momento conturbado na temporada, com 3 derrotas nas últimas 4 partidas. Na sexta-feira (20), o time perdeu para o Flamengo por 94 a 79 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Dontrell Brite, candidato ao prêmio de MVP, é o principal jogador do Bauru no campeonato. o armador tem números impressionantes na temporada: é o líder do NBB na média de pontos por jogo (22) e em eficiência (21.9). Na derrota para o Flamengo, o atleta de 30 anos anotou 17 pontos, 4 rebotes e 5 assistências.

Dontrell Brite, destaque do Bauru no NBB (Foto: Adriano Fontes / CRF)

Ficha técnica ✅

Vasco x Bauru - NBB

🗓 Data: 23 de dezembro, segunda-feira

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

🌎 Local: Ginásio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB e NBB Basquetpass