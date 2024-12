Quatro jogos movimentaram a vigésima rodada do Novo Basquete Brasil (NBB) nos dias 17 e 18 de dezembro. No Rio de Janeiro, o Botafogo, com atuação espetacular de Sifontes, encerrou jejum de quatro jogos sem vitória. Em Brasília, o Paulistano, com 23 pontos de Crescenzi surpreendeu os donos da casa e engatou a terceira vitória seguida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏀 SÃO JOSÉ 76 x 77 PINHEIROS

Na última terça-feira (17), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos (SP), o time da casa perdeu para o Pinheiros em confronto decidido nos últimos segundos. O triunfo de virada elevou o time da capital paulista para a quinta colocação do NBB com 60% de aproveitamento. Por outro lado, o São José caiu para a décima segunda posição e se distanciou da luta por vaga na Copa Super 8.

Djalo, do Pinheiros, em partida pelo NBB (Foto: CAROL COELHO / ECP)

O jogo foi dominado pela equipe de São José. Entretanto, após liderar a partida com 15 pontos de vantagem, a equipe do interior paulista foi superada pela forte reação do Pinheiros no último quarto. Djalo, com 16 pontos, foi o grande nome da partida e o responsável pela cesta que pôs o time da capital paulista na liderança nos minutos finais de jogo.

continua após a publicidade

🏀 MOGI 70 x 72 CORINTHIANS

Outro confronto paulista agitou o NBB noterça-feira. No Ginásio Prof. Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes (SP), o Corinthians venceu de virada os donos da casa. Após estar atrás do placar durante a partida inteira, o Timão marcou 29 pontos no último quarto e assumiu a liderança do placar restando quatro segundos para o fim. Com 15 pontos no período derradeiro, Lucas Cauê teve atuação fundamental na virada Alvinegra.

Lucas Cauê, do Corinthians, no jogo contra o Mogi pelo NBB. (Foto: Beto Miller / Corinthians)

Com a vitória, o Corinthians assumiu a décima terceira posição do campeonato com 40% de aproveitamento. Por outro lado, o Mogi amarga a décima sexta colocação, com apenas 5 vitórias em 16 partidas.

continua após a publicidade

🏀 BOTAFOGO 93 x 92 BAURU

No Ginásio Oscar Zelaya (RJ), Yohanner Sifontes, do Botafogo, e Dontrell Brite, do Bauru, protagonizaram o grande jogo da rodada. Após quatro derrotas seguidas, o Botafogo voltou a vencer. Na metade do terceiro quarto, o Glorioso abriu 15 pontos de vantagem. Porém, Brite, que terminou a partida com 30 pontos, liderou a reação da equipe visitante e empatou o duelo.

➡️Com show de Sifontes, Botafogo vence Bauru na prorrogação pelo NBB

No último quarto do tempo regulamentar, restando quatro minutos para o fim da apartida, Alex Garcia pôs o Bauru na liderança por três pontos. Entretanto, o Botafogo contou com o desempenho espetacular do Sifontes, que assumiu as rédaes da partida, levou o jogo para a prorrogação, e decidiu o confronto no período extra.

Sifontes, do Botafogo, em disputa com Brite, do Bauru (Foto: Wallace Lima / BFR)

O venezuelano de 29 anos terminou a partida com 37 pontos, a segunda maior pontuação desta temporada do NBB, 4 rebotes e 7 assistências. Além disso, teve um impressionante aproveitamento de 71,4% (5/7) nos arremessos de 3 pontos

🏀 BRASÍLIA 87 x 102 PAULISTANO

No último jogo da rodada, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, o Paulistano conquistou uma importante vitória sobre os donos da cara. Com o triunfo, a equipe da capital paulista entrou na disputa por vaga na Copa Super 8.

O time visitante liderou o confronto do início ao fim. Kevin Crescenzi foi destaque do Paulistano com 23 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Apesar da derrota acachapante, Daniel Von Haydin, com 29 pontos , anotou a terceira maior pontuação da rodada . Além disso, o ala de 25 anos teve 50% (6/12) de aproveitamento do perímetro.