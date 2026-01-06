A Champions League das Americas de Basquete (BCLA) estará de volta a terras brasileiras na próxima semana. Entre os dias 14 e 19 de janeiro, o torneio segue para o Rio de Janeiro e para Franca, em São Paulo, para a segunda rodada da fase de grupos. O Brasil conta com Flamengo, Sesi Franca e Minas como representantes na atual temporada.

O regulamento da BCLA prevê que as doze equipes participantes sejam divididas em quatro grupos de três. Durante a fase classificatória, elas se enfrentam dentro de suas respectivas chaves. Vale destacar que a cada equipe sediará uma das três rodadas durante a fase de grupos.

Os dois clubes de melhor campanha em cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em séries de "melhor de três". Os quatro classificados disputarão o título no formato de Final Four, em sede única a ser definida.

Quais os grupos da BCLA?

Grupos Times A Paisas BC (COL), Caimanes (COL) e Astros (MEX) B Flamengo, Nacional (URU) e Obras Sanitárias (ARG) C Minas, Boca Juniros (ARG) e Aguada (URU) D Franca, Instituto (ARG) e Udec (CHI)

Tabela atualizada de jogos

Grupo A

27 de janeiro, 17h40: Paisas x Caimanes – Medelin (COL)

28 de janeiro, 17h40: Caimanes x Astros – Medelin (COL)

29 de janeiro, 17h40: Paisas x Astros - Medelin (COL)

1° de fevereiro, 17h10: Caimanes x Astros – Villavicencio (COL)

2 de fevereiro, 17h10: Astros x Paisas – Villavicencio (COL)

3 de fevereiro, 17h10: Caimanes x Paisas – Villavicencio (COL)

10 de fevereiro, 17h10: Astros x Paisas – Guadalajara (MEX)

11 de fevereiro, 17h10: Paisas x Caimanes – Guadalajara (MEX)

12 de fevereiro, 17h10: Astros x Caimanes – Guadalajara (MEX)

Grupo B

13 de dezembro: Nacional 75 x 63 Flamengo – Paysandu (URU)

14 de dezembro: Flamengo 84 x 80 Obras – Paysandu (URU)

15 dezembro: Nacional 75 x 71 Obras – Paysandu (URU)

17 de janeiro, 19h10: Flamengo x Obras – Rio de Janeiro

18 de janeiro, 19h10: Obras x Nacional – Rio de Janeiro

19 de janeiro, 19h10: Flamengo x Nacional – Rio de Janeiro

7 de fevereiro, 19h10: Obras x Nacional – Buenos Aires (ARG)

8 de fevereiro, 19h10: Nacional x Flamengo – Buenos Aires (ARG)

9 de fevereiro, 19h10: Obras x Flamengo – Buenos Aires (ARG)

Grupo C

10 de dezembro: Aguada 71 x 88 Boca Juniors – Paysandu (URU)

11 de dezembro: Boca Juniors 61 x 80 Minas – Paysandu (URU)

12 de dezembro: Aguada 74 x 77 Minas – Paysandu (URU)

14 de janeiro, 21h10: Boca Juniors x Minas – Buenos Aires (ARG)

15 de janeiro, 21h10: Minas x Aguada – Buenos Aires (ARG)

16 de janeiro, 21h10: Boca Juniors x Aguada – Buenos Aires (ARG)

4 de fevereiro, 19h10: Minas x Aguada – Belo Horizonte

5 de fevereiro, 19h10: Aguada x Boca Juniors – Belo Horizonte

6 de fevereiro, 19h10: Minas x Boca Juniors – Belo Horizonte

Grupo D

10 de dezembro: Udec 74 x 80 Instituto – Concepcion (CHI)

11 de dezembro: Instituto 93 x 89 Franca – Concepcion (CHI)

12 de dezembro: Udec 79 x 85 Franca – Concepcion (CHI)

14 de janeiro, 18h40: Franca x Udec – Franca

15 de janeiro, 18h40: Udec x Instituto – Franca

16 de janeiro, 18h40: Franca x Instituto - Franca

7 de fevereiro, 22h10: Instituto x Franca – Córdoba (ARG)

8 de fevereiro, 22h10: Franca x Udec – Córdoba (ARG)

9 de fevereiro, 22h10: Instituto x Udec – Córdoba (ARG)