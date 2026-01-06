Confira a tabela atualizada da Champions League das Americas de Basquete 2025/26
Brasil conta com Flamengo, Sesi Franca e Minas como representantes na temporada
A Champions League das Americas de Basquete (BCLA) estará de volta a terras brasileiras na próxima semana. Entre os dias 14 e 19 de janeiro, o torneio segue para o Rio de Janeiro e para Franca, em São Paulo, para a segunda rodada da fase de grupos. O Brasil conta com Flamengo, Sesi Franca e Minas como representantes na atual temporada.
O regulamento da BCLA prevê que as doze equipes participantes sejam divididas em quatro grupos de três. Durante a fase classificatória, elas se enfrentam dentro de suas respectivas chaves. Vale destacar que a cada equipe sediará uma das três rodadas durante a fase de grupos.
Os dois clubes de melhor campanha em cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em séries de "melhor de três". Os quatro classificados disputarão o título no formato de Final Four, em sede única a ser definida.
Quais os grupos da BCLA?
|Grupos
|Times
A
Paisas BC (COL), Caimanes (COL) e Astros (MEX)
B
Flamengo, Nacional (URU) e Obras Sanitárias (ARG)
C
Minas, Boca Juniros (ARG) e Aguada (URU)
D
Franca, Instituto (ARG) e Udec (CHI)
Tabela atualizada de jogos
Grupo A
27 de janeiro, 17h40: Paisas x Caimanes – Medelin (COL)
28 de janeiro, 17h40: Caimanes x Astros – Medelin (COL)
29 de janeiro, 17h40: Paisas x Astros - Medelin (COL)
1° de fevereiro, 17h10: Caimanes x Astros – Villavicencio (COL)
2 de fevereiro, 17h10: Astros x Paisas – Villavicencio (COL)
3 de fevereiro, 17h10: Caimanes x Paisas – Villavicencio (COL)
10 de fevereiro, 17h10: Astros x Paisas – Guadalajara (MEX)
11 de fevereiro, 17h10: Paisas x Caimanes – Guadalajara (MEX)
12 de fevereiro, 17h10: Astros x Caimanes – Guadalajara (MEX)
Grupo B
13 de dezembro: Nacional 75 x 63 Flamengo – Paysandu (URU)
14 de dezembro: Flamengo 84 x 80 Obras – Paysandu (URU)
15 dezembro: Nacional 75 x 71 Obras – Paysandu (URU)
17 de janeiro, 19h10: Flamengo x Obras – Rio de Janeiro
18 de janeiro, 19h10: Obras x Nacional – Rio de Janeiro
19 de janeiro, 19h10: Flamengo x Nacional – Rio de Janeiro
7 de fevereiro, 19h10: Obras x Nacional – Buenos Aires (ARG)
8 de fevereiro, 19h10: Nacional x Flamengo – Buenos Aires (ARG)
9 de fevereiro, 19h10: Obras x Flamengo – Buenos Aires (ARG)
Grupo C
10 de dezembro: Aguada 71 x 88 Boca Juniors – Paysandu (URU)
11 de dezembro: Boca Juniors 61 x 80 Minas – Paysandu (URU)
12 de dezembro: Aguada 74 x 77 Minas – Paysandu (URU)
14 de janeiro, 21h10: Boca Juniors x Minas – Buenos Aires (ARG)
15 de janeiro, 21h10: Minas x Aguada – Buenos Aires (ARG)
16 de janeiro, 21h10: Boca Juniors x Aguada – Buenos Aires (ARG)
4 de fevereiro, 19h10: Minas x Aguada – Belo Horizonte
5 de fevereiro, 19h10: Aguada x Boca Juniors – Belo Horizonte
6 de fevereiro, 19h10: Minas x Boca Juniors – Belo Horizonte
Grupo D
10 de dezembro: Udec 74 x 80 Instituto – Concepcion (CHI)
11 de dezembro: Instituto 93 x 89 Franca – Concepcion (CHI)
12 de dezembro: Udec 79 x 85 Franca – Concepcion (CHI)
14 de janeiro, 18h40: Franca x Udec – Franca
15 de janeiro, 18h40: Udec x Instituto – Franca
16 de janeiro, 18h40: Franca x Instituto - Franca
7 de fevereiro, 22h10: Instituto x Franca – Córdoba (ARG)
8 de fevereiro, 22h10: Franca x Udec – Córdoba (ARG)
9 de fevereiro, 22h10: Instituto x Udec – Córdoba (ARG)
