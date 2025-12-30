O amor pelo esporte e pelo time do coração costuma ser passado de pai, ou mãe, para filho. De geração em geração, as torcidas enchem estádios e celebram vitórias em qualquer modalidade. Nesta segunda-feira (29), durante a vitória por 104 a 71 sobre o Botafogo, o mini torcedor Arthur acompanhou a equipe de basquete do Flamengo pela primeira vez ao lado do pai.

A emoção da arquibancada do Maracanãzinho não é novidade para o pai de Arthur, o Leandro. Aos 45 anos, o torcedor conta que já viajou para além do estado para acompanhar o Fla Basquete.

— Pra gente é normal, porque a gente já acompanha há muitos anos. Ele é a primeira vez, mas eu já acompanho há muito tempo. Não só aqui como em outros locais também. Há um tempo atrás eu viajei para além do Rio — disse.

Com a felicidade estampada no rosto, o torcedor de 10 anos afirmou estar "gostando muito" da experiência. A família estava bem ao lado da torcida organizada do Flamengo, que não parou de cantar durante os 40 minutos de jogo. O resultado? Arthur se tornou um forte pé quente da equipe, com uma virada centenária em seu "currículo" como torcedor do basquete rubro-negro.

Como foi o jogo?

Embora tivesse o apoio da torcida no Maracanãzinho, o Flamengo não começou bem nos primeiros minutos do jogo. A defesa rubro-negra sofria contra o rápido trabalho ofensivo do Botafogo, que brilhava no quesito de aproveitamento. Essa estatística, inclusive, foi o maior problema dos donos da casa no primeiro quarto: apenas 14% nas bolas de três. Como resultado, o Alvinegro conquistou a primeira vantagem do placar por 21 a 16, ao fim do período inicial.

A apatia do Flamengo não voltou a se repetir no segundo quarto. Com a brilhantia de Shaq Jonhson e Alex Negrete, a equipe abriu 11 a 0 com rapidez. A resposta alvinegra nao demorou e, logo, o Botafogo assumiu novamente a liderança no placar. Na segunda metade do período, o time comandado por Sergio Hernandez não deu oportunidade para os visitantes, e a diferença abriu para 48 a 34 no intervalo.

O domínio não mudou de dono como a volta à quadra para o terceiro quarto. Além dos problemas na defesa, o Botafogo sofria com os erros no ataque que se tornaram 18 turnovers até o fim do período - fechado em 75 a 54. Mesmo com elenco misto, o Flamengo manteve a superioridade em quadra nos últimos 10 minutos de jogo. Os jovens talentos rubro-negros não decepcionaram, e o resultado foi mais um placar centenário para o time da Gávea. A vitória foi fechada por 104 a 71 para o Flamengo.

Flamengo derrotou o Botafogo em despedida do NBB em 2025 (Foto: Mariana Sá / CRF)

Desafios para o Fla Basquete além do NBB

Além de ser despedida de 2025, a rodada do NBB desta segunda-feira (29) colocava em jogo o chaveamento da próxima Copa Super 8. O torneio está marcado para ser realizado entre os dias 24 e 31 de janeiro. Embora tenha vencido o Clássico da Rivalidade no Rio de Janeiro, o Flamengo não conseguiu ultrapassar o líder Pinheiros na tabela do campeonato nacional.

Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada. Desde então, vivem uma sequência de seis vitórias consecutivas.

Veja os confrontos das quartas da Copa Super 8

Quartas de final

Jogo 1: Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)

Jogo 2: Flamengo (2º) x São José (7º)

Jogo 3: Minas (3º) x Corinthians (6º)

Jogo 4: Franca (4º) x Brasília (5º)

Semifinal

Jogo 1: Vencedor (1) x Vencedor (4)

Jogo 2: Vencedor (2) x Vencedor (3)

Final

Vencedor (1) x Vencedor (2)

Atual bicampeão consecutivo da Copa Super 8, o Flamengo entra na edição de 2026 com a missão de conquistar o tricampeonato seguido, feito que isolaria ainda mais o clube como a maior potência da competição. No total, o clube busca seu quinto troféu geral para a estante da Gávea.