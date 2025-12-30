Em qualquer modalidade de alto nível, os atletas ficam propícios a lesões durante uma temporada. Foi isso, por exemplo, que aconteceu com o Flamengo no primeiro turno do NBB. Para suprir essa falta no elenco, o time comandado por Sergio Hernandez conta com jovens jogadores que aproveitam a oportunidade para conseguir devagar seu espaço na rotação.

Durante a vitória por 104 a 71 contra o Botafogo, nesta segunda-feira (29), três jovens atletas tiveram a chance de mostrar seu valor para a torcida que marcou presença no Maracanãzinho. A sólida atuação de Matheus Gueiros, Manel e Vitor Cauã permitiram ainda que o Flamengo alcançasse novamente o placar centenário.

— Eu fico muito feliz quando eu vejo a Gueiros, a Mané, a Cauã, porque eles conseguem ajudar o time. E também porque eles estão encontrando oportunidades para crescer, para mostrar seu talento, para ganhar confiança. Então tem duas coisas aí muito importantes: ajudar o time a ganhar e conseguir fazer experiência. São garotos muito educados, respeitosos, trabalham muito, e é muito bom quando tem essa recompensa — comemorou Sergio.

Matheus Gueiros foi um dos grandes destaques do Flamengo em São Januário contra o Vasco. Em apenas 7 minutos, o armador de 21 anos anotou 13 pontos, mostrando uma eficiência impressionante. O bom desempenho voltou a se repetir em novo clássico carioca. Dessa vez contra o Botafogo, o jogador registrou 12 pontos, uma assistência e um rebote.

Em destaque, o armador não foi o único a fazer a diferença em quadra. Manel teve a oportunidade de estar em quadra por 10 minutos e deixou sua marca: quatro pontos e três rebotes.

Como foi o jogo?

Embora tivesse o apoio da torcida no Maracanãzinho, o Flamengo não começou bem nos primeiros minutos do jogo. A defesa rubro-negra sofria contra o rápido trabalho ofensivo do Botafogo, que brilhava no quesito de aproveitamento. Essa estatística, inclusive, foi o maior problema dos donos da casa no primeiro quarto: apenas 14% nas bolas de três. Como resultado, o Alvinegro conquistou a primeira vantagem do placar por 21 a 16, ao fim do período inicial.

A apatia do Flamengo não voltou a se repetir no segundo quarto. Com a brilhantia de Shaq Jonhson e Alex Negrete, a equipe abriu 11 a 0 com rapidez. A resposta alvinegra nao demorou e, logo, o Botafogo assumiu novamente a liderança no placar. Na segunda metade do período, o time comandado por Sergio Hernandez não deu oportunidade para os visitantes, e a diferença abriu para 48 a 34 no intervalo.

O domínio não mudou de dono como a volta à quadra para o terceiro quarto. Além dos problemas na defesa, o Botafogo sofria com os erros no ataque que se tornaram 18 turnovers até o fim do período - fechado em 75 a 54. Mesmo com elenco misto, o Flamengo manteve a superioridade em quadra nos últimos 10 minutos de jogo. Os jovens talentos rubro-negros não decepcionaram, e o resultado foi mais um placar centenário para o time da Gávea. A vitória foi fechada por 104 a 71 para o Flamengo.

Flamengo derrotou o Botafogo em despedida do NBB em 2025 (Foto: Mariana Sá / CRF)

Desafios para o Fla Basquete além do NBB

Além de ser despedida de 2025, a rodada do NBB desta segunda-feira (29) colocava em jogo o chaveamento da próxima Copa Super 8. O torneio está marcado para ser realizado entre os dias 24 e 31 de janeiro. Embora tenha vencido o Clássico da Rivalidade no Rio de Janeiro, o Flamengo não conseguiu ultrapassar o líder Pinheiros na tabela do campeonato nacional.

Mesmo que a campanha seja igual entre as equipes, o Pinheiros leva a vantagem sobre o Flamengo devido ao confronto direto – primeiro critério de desempate do NBB. O resultado negativo contra o clube paulista foi o segundo revés rubro-negro da atual temporada. Desde então, vivem uma sequência de seis vitórias consecutivas.

Veja os confrontos das quartas da Copa Super 8

Quartas de final

Jogo 1: Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)

Jogo 2: Flamengo (2º) x São José (7º)

Jogo 3: Minas (3º) x Corinthians (6º)

Jogo 4: Franca (4º) x Brasília (5º)

Semifinal

Jogo 1: Vencedor (1) x Vencedor (4)

Jogo 2: Vencedor (2) x Vencedor (3)

Final

Vencedor (1) x Vencedor (2)

