NBB: o que esperar do segundo turno e das fases decisivas?

Após o fim do primeiro turno, o Novo Basquete Brasil (NBB) entra em hiato. O campeonato retorna no dia 9 de janeiro, na terceira rodada do segundo turno, com as atenções voltadas para a Copa Super 8. O torneio mata-mata terá início no dia 25 de janeiro de 2025, com a final em 1º de fevereiro. Confira os principais pontos para ficar de olho no segundo turno do NBB:

Invicto em casa, o Minas Tênis Clube é um dos favoritos para a segunda metade do campeonato. A equipe do treinador Leonardo Costa tem 17 vitórias, 10 na Arena UniBH, e apenas 2 derrotas no NBB. Na Copa Super 8, torneio que reúne as outo melhores equipes do primeiro turno, o time mineiro tem vantagem de mando de quadra, e enfrenta o São Paulo na estreia da competição.

Juan Arengo entra em quadra para a partida contra o São Paulo (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

O Flamengo chega embalado para a segunda metade da temporada. Vice-líder do NBB e atual campeão da Copa Super 8, o time comandado por Gustavo De Conti acumula 15 vitórias e apenas 4 derrotas, consolidando-se como um dos favoritos ao título. Na última partida de 2024, o Rubro-Negro venceu o Mogi com autoridade, por 81 a 60, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

Gallizzi se prepara para cobrar lance livre (Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta)

Atual tricampeão do NBB, o Franca vive um momento de ascensão no torneio, mesmo enfrentando dificuldades no início da temporada. Sob o comando de Helinho Garcia, a equipe superou desfalques importantes, incluindo a ausência do capitão Lucas Dias, afastado desde novembro devido a uma lesão no púbis. Apesar disso, o time embalou com uma sequência de quatro vitórias consecutivas e garantiu sua classificação para a Copa Super 8 na última rodada do turno. No mata-mata, o Franca enfrentará o Pinheiros em busca de seu terceiro título.

Georginho anota dois pontos na partida contra o Botafogo (Foto: Wallace Lima / Botafogo)

O NBB retorna no dia 9 de janeiro com duas partidas: Corinthians x Vasco, às 20h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, e Pinheiros x Botafogo, no mesmo horário, no Ginásio Henrique Villaboim, ambos em São Paulo (SP). A Copa Super 8, por sua vez, tem início no dia 25 de janeiro, com o confronto entre Minas e São Paulo, às 17h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG).