Com show de Shaq Johnson, Flamengo vence Mogi pelo NBB

O Flamengo venceu o Mogi por 81 a 60 neste domingo (29), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válida pela última rodada de 2024 do NBB Caixa 24/25. A partida ficou marcada pelo amplo domínio do Rubro-negro, que venceu todos os quartos. O destaque do confronto foi Shaquille Johnson, do Flamengo, com 28 pontos.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Flamengo se mantém na segunda posição do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe do treinador Gustavo de Conti tem 15 vitórias em 19 partidas na temporada. Na última sexta-feira (27), o Rubro-negro perdeu para o São José por 84 a 82 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Mogi amarga a segunda derrota seguida no NBB. Também no dia 27, a equipe do interior paulista perdeu para o Botafogo por 97 a 85 no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ). A equipe do treinador Fernando Penna ocupa a décima sexta posição do torneio, com 6 vitórias e 13 derrotas na competição.

continua após a publicidade

🏀COMO FOI O JOGO?

No primeiro quarto, o Rubro-negro se impôs defensivamente e controlou partida. O Flamengo neutralizou as ações ofensivas do Mogi, que teve um aproveitamento de apenas 26% nos arremesso gerais. No ataque, Shaquille Johnson, que começou a partida no banco, anotou 7 pontos e garantiu a vitória do time da casa no período inicial por 19 a 11.

Alexey escapa da marcação enquanto recebe bloqueio de Ruan (Foto: Paula Reis / CRF)

O Flamengo aumentou sua vantagem no segundo quarto. O ataque do Mogi reagiu com quatro cestas do perímetro (44% de aproveitamento). Entretanto, Shaq Johnson brilhou novamente e anotou 13 pontos na parcial, liderando a vitória do Rubro-negro por 40 a 28 no primeiro tempo

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, o Flamengo consolidou a vantagem. Sem dar espaço para uma possível reação da equipe visitante, o Rubro-negro ditou o reino de jogo e encaminhou a vitória. Mais uma vez, Johnson foi o cestinha do quarto com 7 pontos. Resultado parcial: Flamengo 63 x 45 Mogi.

➡️Confira as principais notícias sobre a temporada do Novo Basquete Brasil (NBB)

No último quarto, o Flamengo administrou a vantagem sobre o Mogi, poupou boa parte do quinteto titular e venceu a partida por 81 a 60. O grande nome do jogo foi Shaq Johnson, com 28 pontos, um rebote e uma assistências. Além do norte-americano, o jovem Ruan também se destacou. O pivô de 23 anos anotou 14 pontos e coletou 7 rebotes.

Ruan evita a saída da bola na partida contra o Mogi (Foto: Paula Reis / CRF)

TIMES E PONTOS - Flamengo 81 x 60 Mogi

FLAMENGO

Titulares

#6 Balbi - 5 pontos

- 5 pontos #8 Williams - 10 pontos

- 10 pontos #23 Kayo - 5 pontos

- 5 pontos #30 Ruan - 14 pontos

- 14 pontos #47 Alexey - 6 pontos

Reservas

#7 Jhonatan - 3 pontos

- 3 pontos #22 Johnson Sr - 28 pontos

- 28 pontos #24 Siewert - 5 pontos

- 5 pontos #83 Gallizzi - 5 pontos

MOGI BASQUETE

#2 Gabriel - 7 pontos

- 7 pontos #6 Barry - 5 pontos

- 5 pontos #7 Moreira - 8 pontos

- 8 pontos #9 Léo Bispo - 3 pontos

- 3 pontos #32 Lessa - 13 pontos

Reservas

#1 Gregate - 1 ponto

- 1 ponto #5 Caldeira - 12 pontos

- 12 pontos #10 J J - 6 pontos

- 6 pontos #12 Josuel - 2 pontos

- 2 pontos #13 Murilo - 3 pontos

🏀 PRÓXIMOS JOGOS

O NBB encerra suas atividades em 2024 e retorna no dia 9 de janeiro de 2025. Na retomada, o Mogi enfrenta o Paulistano no dia 10, às 19h30 (horário de Brasília), no Ginásio Antonio Prado Jr., em São Paulo. Já o Flamengo terá um clássico fora de casa contra o Corinthians, no Ginásio Wlamir Marques, no dia 16 de janeiro, às 16h (de Brasília).