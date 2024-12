Wini Silva, do Minas, é o Craque da Rodada do NBB Caixa

Na última rodada de 2024, Wini Silva teve uma atuação de destaque na vitória do Minas sobre o Franca por 92 a 73, no último domingo (29), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). O pivô foi escolhido pelo Lance! o Craque da Rodada, a última do ano do NBB CAIXA 24/25. Com apenas 19 anos, Wini conduziu a vitória do líder do campeonato com 20 pontos e 11 rebotes.

continua após a publicidade

Wini Silva foi fundamental no triunfo do Minas Tênis Clube sobre o atual tricampeão do Novo Basquete Brasil (NBB). A vitória manteve garantiu a invencibilidade do líder do campeonato na em casa nesta temporada. Ao todo, são 10 vitórias seguidas para o time mineiro na Arena UniBH na principal competição do basquete nacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O pivô alcançou as maiores marcas da carreira. Além dos 20 pontos e 11 rebotes, Wini teve 75% de aproveitamento nos arremessos de dois pontos e o maior índice de eficiência do Minas (28). Este número retrata a real contribuição de um atleta para sua equina em uma partida.

continua após a publicidade

Wini Silva salta para bandeja na partida contra o Franca (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

A partida ficou marcada pela imposição do Minas sobre o rival paulista. Logo no primeiro quarto, o time da casa abriu 7 pontos de vantagem. O Craque da Rodada, Wini, que começou no banco, teve um impacto imediato: em apenas 6 minutos em quadra, anotou 3 pontos, coletou 5 rebotes e ajudou a equipe mineira a liderar o placar por 23 a 16.

➡️NBB: Minas mantém invencibilidade em casa; confira o resumo da última rodada de 2024

No segundo quarto, Wini foi dominante mais uma vez. Com 100% de aproveitamento, o pivô foi o cestinha do período com 6 pontos. Entretanto, o pivô guardou o seu melhor desempenho para o final da partida. No último quarto, o jovem marcou 9 pontos e pegou 4 rebotes, garantindo a vitória do Minas por 92 a 73.

continua após a publicidade

Wini Silva comemora a vitória com os companheiros de equipe (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Winicius Silva Braga é natural de Altamira (PA). É a segunda temporada do jovem de 19 anos no NBB. Formado na base do Minas Tênis Clube, o pivô foi eleito o MVP da última temporada da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), com média por partida de 20 pontos, 12 rebotes e 16 de eficiência.

Esta foi a última rodada do NBB no ano de 2024. A principal competição do basquete brasileiro retoma às atividades no dia 9 de janeiro. O primeiro compromisso em 2025 de Wini e Minas Tênis Clube será no dia 12 de janeiro, contra o Biguá (URU) pela Basketball Champions League das Américas (BCLA). Já pelo NBB, o líder do campeonato enfrenta o São José no dia 20, fora de casa.