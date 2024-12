Neste domingo (29), com todos os jogos realizados às 11h (de Brasília), sete partidas encerram as atividades do NBB no ano de 2024. A principal competição do Basquete nacional retoma às atividades no dia 9 de janeiro. Confira os resultados da rodada:

continua após a publicidade

🏀MINAS 92 X 73 FRANCA

O líder do campeonato venceu o atual tricampeão do NBB na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). A partida ficou marcada pelo amplo domínio do Minas, liderou todos os quartos da partida. O time mineiro venceu com grande diferença no placar, chegou a 29 pontos no final do terceiro quarto. Wini Silva foi o grande nome do confronto, com um duplo-duplo de 20 pontos e 11 rebotes.

Wini Silva, destaque da vitória do Minas sobre o Franca (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

🏀BRASÍLIA 77 X 67 BAURU

Em mais uma grande atuação de Lucas Lacerda, o Brasília venceu a segunda partida seguida em casa. O ala anotou 20 pontos e conduziu o triunfo que garantiu a terceira colocação para a equipe do cerrado. A equipe da casa, de forma dominante, liderou o placar desde o primeiro quarto de jogo. Por outro lado, o Bauru amarga a quinta derrota seguida no NBB.

continua após a publicidade

➡️Pela segunda vez, Lucas, do Brasília, é o Craque da Rodada do NBB Caixa

🏀CAXIAS DO SUL 65 X 78 UNIFACISA

Em Caxias do Sul (RS), o Unifacisa confirmou o favoritismo e venceu o vice-lanterna do NBB fora de casa. O time de Campina Grande (PB) ditou o ritmo do jogo e liderou a partida do início ao fim, com vantagem que chegou a 23 pontos no último quarto. O destaque da partida foi Vini Chagas, com 19 pontos e 7 rebotes.

Vini Chagas escolhe a melhor jogada na vitória sobre o Caxias do Sul (Foto: Thais Sousa)

🏀UNIÃO CORINTHIANS (RS) 82 X 71 FORTALEZA BC

No outro duelo Sul x Nordeste da última rodada do NBB em 2024, o União Corinthians (RS) não deu chances para a equipe visitante e venceu com tranquilidade. Duane Johnson, cestinha da partida com 20 pontos, e Dikembe, com duplo-duplo de 13 pontos e 12 rebotes, foram os destaques da partida. Com o triunfo, o União Corinthians sobre para a quinta posição, enquanto o Fortaleza é o lanterna do NBB.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte



🏀VASCO 69 X 75 SÃO JOSÉ

No Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, o São José conquistou a segunda vitória consecutiva fora de casa. Com todos os jogadores pontuando, a equipe de Régis Marrelli abriu 15 pontos de vantagem no terceiro período. Apesar da reação do Vasco, que trouxe a diferença para apenas 2 pontos no último minuto de partida, o São José garantiu o triunfo com dois lances livres de Vieta. O jogador foi o destaque da partida com 16 pontos e 6 rebotes.

➡️NBB: São José surpreende e vence Flamengo no Maracanãzinho



🏀FLAMENGO 81 X 60 MOGI DAS CRUZES

O Rubro-negro venceu com facilidade o Mogi com uma grande atuação de Shaq Johnson. O norte-americano marcou 28 pontos, sendo peça-chave do triunfo do vice-líder do NBB. O Flamengo assumiu o controle do jogo logo no primeiro quarto e construiu vantagem ao longo da partida.

Shaquille Johnson cobra lance livre na partida contra o Mogi (Foto: Paula Reis / CRF)

🏀PATO BASQUETE 76 X 85 CORINTHIANS

Em Pato Branco (PR), o Corinthians venceu de virada o Pato Basquete na partida mais equilibrada da última rodada do ano. A equipe visitante, que estava em desvantagem por 11 pontos no terceiro quarto, virou a partida no período derradeiro com atuação decisiva de Victão. O ala/pivô anotou 9 pontos no último quarto e garantiu a virada para o Timão. O atleta foi o destaque da partida com 18 pontos.