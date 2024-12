Em noite de homenagens a Amaury Pasos, veja o resumo da rodada do NBB

Cinco jogos do NBB (Novo Basquete Brasil) marcaram a noite de homenagens a Amaury Pasos, lenda do basquete brasileiro, que morreu nesta quinta-feira (12), aos 89 anos. No Rio de Janeiro, o Brasília acabou com a invencibilidade de quatro jogos do Vasco ao ganhar por 88 a 79 e continua colado nos líderes Flamengo e Minas.

Com quatro partidas disputadas em São Paulo, o Corinthians e o Paulistano derrotaram o Fortaleza/Basquete Cearense e o Caxias do Sul, respectivamente. Já o Pinheiros e o São Paulo perderam para o Unifacisa e o União Corinthians-RS.

Antes da bola subir nas quadras, o NBB homenageou Amaury Pasos, um dos maiores jogadores de basquete do Brasil, que faleceu nesta quinta-feira (12), aos 89 anos.

🏀 VASCO 79 X 88 BRASÍLIA

Em um duelo equilibrado no Ginásio de São Januário, o Brasília venceu o Vasco por 88 a 79, com destaque para a atuação do armador Lucas e a eficiência coletiva nas bolas de três. O Vasco começou melhor, chegando a abrir 7 pontos de vantagem no primeiro quarto, mas viu o adversário reagir com precisão. Liderado por Lucas, que marcou 9 pontos com 100% de aproveitamento nos arremessos, o Brasília virou o placar e fechou o período em 19 a 16. No segundo quarto, o ala Eddy levantou a torcida vascaína ao converter uma jogada de quatro pontos, mas o time da casa não conseguiu reverter a desvantagem e foi para o intervalo perdendo por 40 a 37.

Cook (de costas) e Von Haydin em partida contra o Vasco pelo NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

No segundo tempo, o Vasco chegou a assumir a liderança no terceiro quarto, mas perdeu o ritmo após ajustes estratégicos do técnico Dedé Barbosa. Com cinco bolas de três convertidas no período, o Brasília abriu 68 a 60 ao fim do quarto. No último período, o time visitante ampliou a vantagem para 16 pontos e, mesmo com a reação do Vasco, que reduziu a diferença para 5 pontos, manteve o controle defensivo nos minutos finais para assegurar a vitória.

🏀 PAULISTANO 82 X 72 CAXIAS DO SUL

No Ginásio Antonio Prado Jr., o Paulistano fez valer o mando de quadra e venceu o Caxias do Sul por 82 a 72, em grande partida de coletiva da equipe paulista. A partida foi equilibrada até o último quarto, onde o placar chegou 57 a 53 para os mandantes.

Mas no quarto período, a boa atuação do quinteto Crescenzi (11 pontos), Doria (15 pontos), Gui Abreu (11 pontos), Brunão (13 pontos) e Johnson (11 pontos), o Paulistano conseguiu abrir vantagem e conseguiu uma vitória tranquila na parte final. Apesar da derrota, o cestinha da partida foi Léo Craveró, do Caxias do Sul, com 26 pontos.

🏀 SÃO PAULO 70 X 80 UNIÃO CORINTHIANS-RS

Fora de casa, o União Corinthians venceu o São Paulo por 80 a 70 e se recupera de uma sequência de duas derrotas seguidas no NBB. O time gaúcho começou com tudo e abriu 25 a 9 no primeiro quarto, mas o Tricolor Paulista conseguiu se ajustar e equilibrou as ações na partida, onde empatou no segundo quarto e venceu os dois últimos períodos por poucos pontos. Portanto, sem conseguir a virada.

Jony, do União Corinthians (Foto: Miguel Schincariol / Saopaulofc.net)

O grande destaque da partida foi o armador Jony, do União Corinthians, que marcou 22 pontos, com 5/7 em bolas de três e duas assistências.

🏀 CORINTHIANS 92 X 83 FORTALEZA/BASQUETE CEARENSE

No Ginásio Wlamir Marques, o Corinthians derrotou o Fortaleza/Basquete Cearense por 92 a 83 e consegue um respiro na parte debaixo da tabela do NBB. O time paulista vinha de três derrotas consecutivas e se recupera com esta vitória em casa. A partida foi equilibrada, com as equipes indo para o intervalo empatadas por 47 a 47.

Mas no terceiro período, o Corinthians conseguiu se sobressair, muito por conta da grande atuação do quarteto Victão (20 pontos, cestinha da partida), Munford (16 pontos), Lucas Caue (16 pontos) e Johnson (19 pontos), o Timão conseguiu abrir 12 pontos, que, mesmo que tenha perdido o último quarto, conseguiu ficar à frente no placar para vencer.

🏀 PINHEIROS 78 X 82 UNIFACISA

Após derrota na última partida para o Mogi, o Unifacisa conseguiu se recuperar e surpreendeu o Pinheiros, fora de casa, ao vencer por 82 a 78. A equipe paraibana começou o jogo em grande forma e abriu 29 a 20 no primeiro quarto e manteve a vantagem de nove pontos para o intervalo, 47 a 38.

Na volta para o terceiro período, os visitantes seguiram melhores e aumentaram a liderança para 13 pontos, 69 a 56. No quarto decisivo, o Pinheiros reagiu e deu susto no Unifacisa, mas sem conseguir a virada no placar. O grande destaque da partida foi Alaekwe, da equipe paraibana, que marcou 24 pontos.