Mãozinha agradece oportunidade no Bulls na NBA Summer League: ‘Surreal’

João Marcello Pereira, o Mãozinha, jogará a NBA Summer League pelo Chicago Bulls. Em entrevista ao Lance!, o ala-pivô brasileiro falou sobre a oportunidade de jogar a competição e por uma franquia com muita tradição na liga. A estreia do jogador será na sexta-feira (11), contra o Toronto Raptors.

Com passagens por times da G-League e pelo Memphis Grizzlies, o Mãozinha vê a Summer League como uma abertura de caminhos não apenas para a NBA, mas também para outras ligas ao redor do mundo, ao oferecer a oportunidade de “jogar e representar uma equipe com tanta história”.

— Eu conheço a importância da Summer League, não só para a NBA, mas para abrir portas para outros mercados também e ter a oportunidade de não só jogar, mas também representar essa equipe com tanta história. Estou empolgadíssimo para entrar em quadra — afirmou Mãozinha.

Mãozinha Pereira jogará a Summer League pelo Chicago Bulls (Foto: Jeff Haynes/AFP)

O ala descreveu como “surreal” a notícia de que vestiria a camisa 20 dos Bulls na competição de verão. Além disso, Mãozinha destacou que sua passagem pelo Memphis Grizzlies em temporadas anteriores serviu de aprendizado, mas não garante vantagem nos torneios de desenvolvimento, onde a maioria dos atletas já tem experiência na liga principal.

— Eu não acreditei (risos). Fiquei muito feliz por estar jogando a Summer League e mais ainda pelo Bulls. Estou muito ansioso para representar essa equipe icônica — disse, em referência à franquia hexacampeã da NBA, acrescentando:

— Sei como é difícil conseguir um espaço na NBA e espero que consiga mostrar meu valor aos times. Aprendi bastante no tempo que passei com o Memphis, mas na Summer League a maioria já teve uma passagem pela NBA, então não diria que seja uma vantagem sobre muitos outros jogadores — explicou.

Mãozinha em ação pelo Memphis Grizzlies (Foto: Joe Murphy / AFP)

O ala reconheceu as diferenças de ritmo e força física entre o basquete brasileiro (NBB) e o norte‑americano, apontando o elevado grau de velocidade e intensidade nos jogos da NBA e da G League.

— Uma das maiores diferenças é o quão rápido o jogo é. Tudo acontece mais rápido na NBA e até mesmo na G League. São basquetes diferentes — complementou.

O que é a NBA Summer League?

A NBA Summer League é composta por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA. O torneio funciona como uma vitrine: não há vínculo contratual exclusivo entre atleta e franquia, permitindo que qualquer equipe ofereça contrato aos jogadores que se destacam.

Premiação da NBA Summer League (Foto: David Dow/AFP)

