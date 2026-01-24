menu hamburguer
NBA: partida entre Timberwolves e Warriors é adiada após morte em Minneapolis

Segundo a entidade, partida foi adiada por motivos de segurança da população

Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 24/01/2026
18:40
Partida entre Timberwolves e Warriors foi adiada por motivos de segurança
Partida entre Timberwolves e Warriors foi adiada por motivos de segurança (Photo by Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)
A partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, que aconteceria neste sábado (24), foi adiada pela NBA. O jogo aconteceria no Target Center, em Minneapolis, cidade que tem sido alvo de forte repressão federal contra a imigração. Pela manhã, um homem foi baleado e morto por um agente federal de imigração dos Estados Unidos, durante patrulha do Departamento de Segurança Interna (DHS).

Por meio de comunicado oficial, a NBA pontuou que o adiamento foi adotado para preservar a segurança da população da cidade. A partida entre Timberwolves e Warriors foi remarcada para este domingo (25), às 20h30 (horário de Brasília), com local mantido.

— O jogo da National Basketball Association (NBA) agendado para hoje entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves no Target Center foi adiado. A decisão foi tomada para priorizar a segurança da comunidade de Minneapolis - publicou a entidade.

As tensões têm crescido no estado de Minnesota conforme as ações do governo federal contra a imigração se intensificaram. Na última sexta-feira (24), mais de 10 mil pessoas participaram de protestos nas ruas de Minneapolis.

Partida aconteceria no Target Center, em Minneapolis
Partida aconteceria no Target Center, em Minneapolis (Foto: Reprosução)

Jogos em sequência

Com o adiamento da partida, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors se enfrentarão em dois dias seguidos. As equipes voltam a se encontrar em quadra na noite de segunda-feira (26).

