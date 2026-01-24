NBA: partida entre Timberwolves e Warriors é adiada após morte em Minneapolis

A partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, que aconteceria neste sábado (24), foi adiada pela NBA. O jogo aconteceria no Target Center, em Minneapolis, cidade que tem sido alvo de forte repressão federal contra a imigração. Pela manhã, um homem foi baleado e morto por um agente federal de imigração dos Estados Unidos, durante patrulha do Departamento de Segurança Interna (DHS).

continua após a publicidade

➡️Fim de uma era na NBA? Jornalista fala sobre LeBron James: 'O fim está próximo'

➡️Dwyane Wade revela não ter mais sua medalha de bronze olímpica: 'Ego'

Por meio de comunicado oficial, a NBA pontuou que o adiamento foi adotado para preservar a segurança da população da cidade. A partida entre Timberwolves e Warriors foi remarcada para este domingo (25), às 20h30 (horário de Brasília), com local mantido.

— O jogo da National Basketball Association (NBA) agendado para hoje entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves no Target Center foi adiado. A decisão foi tomada para priorizar a segurança da comunidade de Minneapolis - publicou a entidade.

continua após a publicidade

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/zETGHzpYX5 — NBA Communications (@NBAPR) January 24, 2026

As tensões têm crescido no estado de Minnesota conforme as ações do governo federal contra a imigração se intensificaram. Na última sexta-feira (24), mais de 10 mil pessoas participaram de protestos nas ruas de Minneapolis.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Partida aconteceria no Target Center, em Minneapolis (Foto: Reprosução)

Jogos em sequência

Com o adiamento da partida, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors se enfrentarão em dois dias seguidos. As equipes voltam a se encontrar em quadra na noite de segunda-feira (26).

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu time na NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.