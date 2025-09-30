Flamengo garante vaga na semifinal do torneio de abertura do NBB; veja resultados
Campeonato encerra fase de grupos
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo garantiu vaga na semifinal do torneio de abertura do Novo Basquete Brasil (NBB) nesta terça-feira (30). O Rubro-Negro derrotou o Pato Basquete e assumiu a liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento. A etapa de grupos também foi encerrada nesta terça-feira e os embates das semifinais foram definidos.
Relacionadas
➡️ NBB: LNB acerta com marca japonesa e muda bola do campeonato
O Flamengo agora enfrenta o Unión, da Argentina. No outro lado da chave, o Minas enfrenta o Brasília. Os segundo colocados de cada grupo irão disputar do quinto ao oitavo lugar, enquanto os lanterninhas definem os 9º, 10º, 11º e 12º lugares do torneio de abertura do NBB.
Resultados do dia - Torneio de Abertura do NBB
- 🏀 UNIÓN E BRUSQUE
Jogo vencido pelo o Unión por 75 a 44;
- 🏀 BOTAFOGO E MINAS
Jogo vencido pelo Minas por 90 a 83;
- 🏀 FLAMENGO E PATO
Jogo vencido pelo Flamengo por 95 a 64;
- 🏀 CRUZEIRO E BRASÍLIA
Brasília venceu por 91 a 80.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Classificação dos grupos final
Grupo A
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
MIN
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
CAX
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
BOT
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo B
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
FLA
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
PAT
100.0
1
1
0
Disputa 5º a 8º
FOR
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo C
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
CAU
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
UFC
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
BRU
0.0
2
0
2
Disputa 9º a 12º
Grupo D
|Time
|AP (%)
|J
|V
|D
|Situação
BRA
100.0
2
2
0
Avança à semifinal
UCO
50.0
2
1
1
Disputa 5º a 8º
CRU
0.0
1
0
2
Disputa 9º a 12º
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias