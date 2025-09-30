menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsNBB

Flamengo garante vaga na semifinal do torneio de abertura do NBB; veja resultados

Campeonato encerra fase de grupos

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 30/09/2025
22:12
Atualizado há 3 minutos
Flamengo disputa última partida da fase de grupos do torneio de abertura do NBB (Foto: João Pires)
imagem cameraFlamengo disputa última partida da fase de grupos do torneio de abertura do NBB (Foto: João Pires)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo garantiu vaga na semifinal do torneio de abertura do Novo Basquete Brasil (NBB) nesta terça-feira (30). O Rubro-Negro derrotou o Pato Basquete e assumiu a liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento. A etapa de grupos também foi encerrada nesta terça-feira e os embates das semifinais foram definidos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ NBB: LNB acerta com marca japonesa e muda bola do campeonato

O Flamengo agora enfrenta o Unión, da Argentina. No outro lado da chave, o Minas enfrenta o Brasília. Os segundo colocados de cada grupo irão disputar do quinto ao oitavo lugar, enquanto os lanterninhas definem os 9º, 10º, 11º e 12º lugares do torneio de abertura do NBB.

Unión e Brusque no torneio de abertura do NBB (Foto: NBB)
Unión e Brusque no torneio de abertura do NBB (Foto: NBB)

Resultados do dia - Torneio de Abertura do NBB

  • 🏀 UNIÓN E BRUSQUE
    Jogo vencido pelo o Unión por 75 a 44;
  • 🏀 BOTAFOGO E MINAS
    Jogo vencido pelo Minas por 90 a 83;
  • 🏀 FLAMENGO E PATO
    Jogo vencido pelo Flamengo por 95 a 64;
  • 🏀 CRUZEIRO E BRASÍLIA
    Brasília venceu por 91 a 80.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Classificação dos grupos final

Grupo A

TimeAP (%)JVDSituação

MIN

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

CAX

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

BOT

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo B

TimeAP (%)JVDSituação

FLA

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

PAT

100.0

1

1

0

Disputa 5º a 8º

FOR

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo C

TimeAP (%)JVDSituação

CAU

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

UFC

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

BRU

0.0

2

0

2

Disputa 9º a 12º

Grupo D

TimeAP (%)JVDSituação

BRA

100.0

2

2

0

Avança à semifinal

UCO

50.0

2

1

1

Disputa 5º a 8º

CRU

0.0

1

0

2

Disputa 9º a 12º

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias