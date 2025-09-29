Flamengo atropela Fortaleza em torneio do NBB; veja resultados

O Torneio de Abertura do NBB começou com tudo nesta segunda-feira (29), e já deu aos fãs de basquete um belo aperitivo do que esperar da temporada. No jogo mais aguardado do dia, o Flamengo mostrou por que é sempre um dos elencos mais temidos do país: mesmo saindo atrás, buscou uma virada imponente sobre o Fortaleza, baseada na força do seu jogo coletivo.

Flamengo vence Fortaleza por 87 a 71 no torneio de abertura do NBB (Foto: Reprodução / Instagram)

Virada do Flamengo com força no coletivo na estreia de torneio do NBB

No fechamento da rodada, o Flamengo bateu o Fortaleza por 87 a 71, mas a vitória foi construída com paciência e rotação de elenco. A equipe cearense começou melhor e venceu o primeiro quarto por 24 a 21, com uma grande atuação de Bernardo Da Silva, cestinha da partida com 20 pontos. Contudo, a partir do segundo período, o time de Gávea ajustou a defesa e passou a contar com a força de seu banco. O ponto da virada foi o terceiro quarto, vencido por 27 a 18. Sem depender de um único jogador, o Flamengo teve cinco atletas pontuando bem, com destaque para Negrete (18 pontos) e o armador Alexey Borges (16 pontos e 7 assistências), que ditaram o ritmo e garantiram o resultado.

Show dos hermanos em jogo eletrizante

O melhor jogo do dia aconteceu em Campina Grande, onde o time argentino Unión de Santa Fe venceu a Unifacisa por 85 a 81. Foi uma verdadeira aula de basquete da dupla de "hermanos" da equipe. O ala-pivô Guerra foi dominante, com um duplo-duplo de 26 pontos e 10 rebotes, enquanto o experiente armador Franco Balbi foi o cérebro do time, registrando 15 pontos e 10 assistências. Uma atuação de gala que ofuscou as boas performances de Kendall Anthony (20) e Jimmy de Oliveira (19) pela Unifacisa.

Hollowell comanda, e União Corinthians vence em casa

Quem também brilhou foi o norte-americano Jeremy Hollowell. Com um duplo-duplo incontestável de 20 pontos e 13 rebotes, ele foi o comandante da vitória do União Corinthians sobre o Cruzeiro por 75 a 66. Jogando em casa, a equipe gaúcha também contou com a experiência de nomes como Rafael Hettsheimeir e Fabrício Veríssimo, ambos com 16 pontos, para assegurar um triunfo importante.

Caxias vence Botafogo com defesa sólida

Na partida que abriu a rodada, o Caxias do Sul mostrou que sua força defensiva será uma arma na temporada. Em um jogo de placar baixo, a equipe gaúcha superou o Botafogo por 66 a 52. O Alvinegro até tentou reagir no terceiro quarto, mas "apagou" no período final, marcando apenas 7 pontos e não conseguindo furar o bloqueio do adversário. O cestinha botafoguense Matheusinho, com 19 pontos, lutou, mas pregou sozinho no ataque.