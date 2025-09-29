NBB: LNB acerta com marca japonesa e muda bola do campeonato
Principal competição da modalidade no país terá material de padrão internacional
Chegou ao fim a Era Penalty nas bolas em jogo para o Novo Basquete Brasil (NBB). A Liga Nacional de Basquete (LNB) acertou com a empresa japonesa Molten, que vai produzir os objetos das partidas do campeonato nacional pelas próximas três temporadas.
A empresa já tem parceria com a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e, agora, unifica o jogo entre base e adulto feminino e masculino no país. Fornecedora em competições como as Olimpíadas e a Copa do Mundo da modalidade, agora chega no NBB.
- Estamos muito felizes em iniciar esta parceria. Há anos a Molten se insere no mercado como uma das melhores bolas de basquete do mundo. Tenho certeza que a parceria NBB CAIXA Molten será de muito sucesso - destaca Rodrigo Franco Montoro, presidente da LNB.
A estreia da bola da Molten está sendo no Torneio Abertura NBB CAIXA, primeira competição do calendário. As partidas começaram no último domingo e vão até este sábado. É o primeiro contato dos jogadores com o material de trabalho que irá acompanhá-los ao longo da temporada 2025/26.
Veja os resultados e próximos jogos do Torneio Abertura do NBB
28 de setembro (domingo) - Resultados
12h15 – Brusque 50 x 93 Unifacisa
14h45 – KTO Minas 86 x 59 Caxias
17h30 – Pato Basquete 88 x 78 Fortaleza Basquete Cearense
20h – CAIXA/Brasília 65 x 46 Ceisc/União Corinthians
29 de setembro (segunda-feira)
12h15 – Caxias x Botafogo
14h45 – Unifacisa x Unión (ARG)
17h30 – Ceisc/União Corinthians x Cruzeiro
20h – Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo
30 de setembro (terça-feira)
12h15 – Unión (ARG) x Brusque
14h45 – Botafogo x KTO Minas
17h30 – Flamengo x Pato Basquete
20h – Cruzeiro x CAIXA/Brasília
2 de outubro (quinta-feira)
12h15 – 2º Grupo B x 2º Grupo C (13)
14h45 – 2º Grupo A x 2º Grupo D (14)
17h30 – 1º Grupo B x 1º Grupo C (15)
20h – 1º Grupo A x 1º Grupo D (16)
3 de outubro (sexta-feira)
12h15 – 3º Grupo B x 3º Grupo C (17)
14h45 – 3º Grupo A x 3º Grupo D (18)
17h30 – Perdedor Jogo 13 x Perdedor Jogo 14 (19)
20h – Vencedor Jogo 13 x Vencedor Jogo 14 (20)
4 de outubro (sábado)
12h15 – Perdedor Jogo 17 x Perdedor Jogo 18
14h45 – Vencedor Jogo 17 x Vencedor Jogo 18
17h30 – Perdedor Jogo 19 x Perdedor Jogo 20 (Disputa do 3º lugar)
20h – Vencedor Jogo 19 x Vencedor Jogo 20 (Final)
