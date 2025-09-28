Torneio de abertura da NBB: veja os resultados do 1° dia
O primeiro dia do Torneio de abertura da NBB começou neste domingo (28) e vai até o o próximo sábado (4) na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. Veja os resultados:
As equipes estão divididas em quatro grupos. O Grupo A é composto por KTO Minas (MG), Caxias do Sul Basquete (RS) e Botafogo (RJ). Já o Grupo B conta com Flamengo (RJ), Pato Basquete (PR) e Fortaleza Basquete Cearense (CE). No Grupo C estão Brusque (SC), Unifacisa (PB) e o time argentino Unión (ARG). Por fim, o Grupo D é formado por CAIXA/Brasília (DF), Ceisc/União Corinthians (RS) e Cruzeiro Basquete (MG).
A primeira fase do torneio será disputada em turno único dentro de cada grupo. Após essa etapa, os clubes seguirão para a disputa de posições: os times que terminarem na liderança de seus grupos brigam diretamente pelo título, os segundos colocados definirão do 5º ao 8º lugar e os terceiros duelam pelas posições de 9º a 12º. Com este formato, cada equipe terá garantido ao menos quatro jogos, assegurando um bom ritmo de competição logo no início da temporada.
Veja os resultados e próximos jogos do Torneio
28 de setembro (domingo) - Resultados
12h15 – Brusque 50 x 93 Unifacisa
14h45 – KTO Minas 86 x 59 Caxias
17h30 – Pato Basquete 88 x 78 Fortaleza Basquete Cearense
20h – CAIXA/Brasília 65 x 46 Ceisc/União Corinthians
29 de setembro (segunda-feira)
12h15 – Caxias x Botafogo
14h45 – Unifacisa x Unión (ARG)
17h30 – Ceisc/União Corinthians x Cruzeiro
20h – Fortaleza Basquete Cearense x Flamengo
30 de setembro (terça-feira)
12h15 – Unión (ARG) x Brusque
14h45 – Botafogo x KTO Minas
17h30 – Flamengo x Pato Basquete
20h – Cruzeiro x CAIXA/Brasília
2 de outubro (quinta-feira)
12h15 – 2º Grupo B x 2º Grupo C (13)
14h45 – 2º Grupo A x 2º Grupo D (14)
17h30 – 1º Grupo B x 1º Grupo C (15)
20h – 1º Grupo A x 1º Grupo D (16)
3 de outubro (sexta-feira)
12h15 – 3º Grupo B x 3º Grupo C (17)
14h45 – 3º Grupo A x 3º Grupo D (18)
17h30 – Perdedor Jogo 13 x Perdedor Jogo 14 (19)
20h – Vencedor Jogo 13 x Vencedor Jogo 14 (20)
4 de outubro (sábado)
12h15 – Perdedor Jogo 17 x Perdedor Jogo 18
14h45 – Vencedor Jogo 17 x Vencedor Jogo 18
17h30 – Perdedor Jogo 19 x Perdedor Jogo 20 (Disputa do 3º lugar)
20h – Vencedor Jogo 19 x Vencedor Jogo 20 (Final)
