Brasília não toma conhecimento e atropela o Vasco pelo NBB
Von Haydin foi o grande nome da partida
O Brasília Basquete teve uma atuação de gala neste sábado (7) pelo Novo Basquete Brasil (NBB). No Ginásio da ASCEB, a equipe do Distrito Federal com muita intensidade na defesa e no ataque, controlou o ritmo diante do Vasco da Gama e venceu por 84 a 61 Essa foi a 19ª vitória da equipe na competição.
Como foi a partida entre Brasília e Vasco pelo NBB
O primeiro período foi de domínio total do Brasília. Após um início brigado, o time da capital acelerou o ritmo e emendou uma run de 14 a 0. Von Haydin foi impecável, fechando o quarto com 14 pontos e com 100% de aproveitamento, garantindo a parcial de 25 a 12.
O Vasco reagiu no segundo quarto. A equipe carioca tirou o ritmo do Brasília e contou com ajuda de Serjão e Basílio para vencer a parcial (20 a 16).
Na volta dos vestiários, o Brasília retomou as rédeas. O time do Distrito Federal administrou a posse de bola e ampliou a vantagem para 13 pontos antes do período final.
Nos últimos dez minutos, o Brasília não deu margem para surpresas. O Vasco tentou apostar nos chutes de fora, mas sem aproveitamento, viu a diferença aumentar até o estouro do cronômetro.
