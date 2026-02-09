Flamengo já sabe quem enfrenta nas quartas de final da BCLA; confira

O caminho para a "Glória Eterna" do basquete continental está desenhado. Mesmo com a fase de grupos da Basketball Champions League Americas (BCLA) chegando ao fim nesta segunda-feira (9), os resultados das rodadas anteriores já selaram o destino dos classificados. O Flamengo, que avançou na segunda colocação do Grupo B, terá como adversário nas quartas de final o Astros de Jalisco, do México.

Flamengo foi campeão da última edição da Champions League das Americas (BCLA) (Foto: Anna Ramos / Lance!)

O duelo contra os mexicanos marca o início da fase eliminatória, que será disputada em uma série melhor de três jogos. Por ter ficado em segundo no seu grupo, o Rubro-Negro começará a série jogando no Rio de Janeiro e fará os jogos decisivos (2 e 3, se necessário) em solo mexicano.

Flamengo perde para o Nacional, mas garante vaga nos playoffs da BCLA (Foto: Divulgação)

O sorteio e o desempenho das equipes nos grupos também garantiram um "derbi" nacional nas quartas de final. Franca e Minas se enfrentarão em uma reedição de grandes momentos do NBB, garantindo ao menos um representante brasileiro na semifinal de um lado da chave.

Franca vai enfrentar o Minas Tênis Clube nas quartas de final da BCLA (Foto: Divulgação)

Do outro lado, o clássico argentino entre Boca Juniors e Instituto Córdoba promete. Já o Nacional-URU, que terminou a fase de grupos em alta após vencer o Flamengo, medirá forças contra o Paisas, da Colômbia.