Botafogo bate Mogi e constrói primeira sequência de vitórias no NBB

A noite desta quinta-feira (5) terminou de forma feliz para os torcedores alvinegros. Em General Severiano, no Rio de Janeiro, o Botafogo superou o Mogi pela diferença mínima de 70 a 69, em partida decidida nos momentos finais. Esta é a primeira vez na atual edição do Novo Basquete Brasil (NBB) que o clube carioca vence duas partidas consecutivas.

O resultado positivo deixa o Botafogo na 18ª posição do campeonato, conquistando pontos importantes na luta contra o rebaixamento. Na partida de hoje, brilhou a estrela de Matheusinho, cestinha do confronto, e de Scheuer, ala que protagonizou uma atuação segura, com direito a toco no estouro do cronômetro.

Por outro lado, o Mogi conhece sua segunda derrota consecutiva no NBB. O time ocupa a 10ª colocação da tabela.

Como foi o jogo?

As duas equipes entraram na partida em bom ritmo e, em um jogo de muita trocação, a primeira parcial terminou em 19 a 17 para o Alvinegro. Já no segundo quarto, os contornos foram alterados, com o Botafogo demonstrando mais eficiência e o Mogi desperdiçando mais chances. Assim, o time, apoiado pela torcida, saiu para o intervalo com um 47 a 31 favorável no placar.

No retorno, as rédeas da partida mudaram de lado, e o Mogi melhorou seu desempenho. Com isso, administrou uma boa vantagem no terceiro quarto, vencendo parcialmente por 24 a 10. Após isso, o confronto tomou traços dramáticos e foi tenso até o fim, puxando também o grito dos torcedores presentes em General Severiano.

No estouro do cronômetro, um toco de Scheuer impediu a cesta do Mogi, cravando a vitória suada do Alvinegro por 70 a 69.

Botafogo vence Mogi no NBB (Foto: Reprodução/ Instagram)

