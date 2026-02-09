Nacional bate Flamengo e garante liderança no Grupo B da BCLA
Rubro-Negro se classifica para a próxima fase na vice-liderança
O Flamengo conheceu mais uma derrota para o Nacional-URU na noite do último domingo (8), em Buenos Aires. Em duelo válido pela penúltima rodada da fase classificatória da Basketball Champions League Americas (BCLA), o rubro-negro carioca foi superado pelo time uruguaio por 89 a 79.
Apesar da derrota, o Flamengo já entrou em quadra com a classificação para os playoffs garantida na segunda colocação do Grupo B.
Como foi a partida entre Flamengo x Nacional-URU?
A partida começou com o Flamengo impondo um ritmo forte. Alex Negrete e Shaq Johnson comandaram o ataque rubro-negro, que chegou a abrir 17 a 10 no primeiro quarto. Com um bom aproveitamento do perímetro e uma defesa agressiva, o time do técnico argentino Sergio Hernández fechou a parcial vencendo por 27 a 21.
O segundo quarto foi mais equilibrado. O Nacional cresceu na partida, mas Franco Baralle apareceu com bolas importantes para manter o Flamengo vivo. As equipes foram para o intervalo com o placar empatado em 45 a 45, refletindo a intensidade do confronto.
Na volta do intervalo, o Nacional-URU apresentou um aproveitamento nas bolas de três avassalador, convertendo três arremessos seguidos logo no início. O Flamengo chegou a estar nove pontos atrás e, embora tenha buscado a reação, terminou o terceiro período perdendo por 78 a 69.
No último quarto, o Nacional administrou a vantagem e confirmou a vitória.
O Flamengo volta à quadra já nesta segunda-feira (9). O Flamengo enfrenta os donos da casa, o Obras (ARG), às 19h10, no encerramento da fase de grupos.
