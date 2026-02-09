menu hamburguer
Nacional bate Flamengo e garante liderança no Grupo B da BCLA

Rubro-Negro se classifica para a próxima fase na vice-liderança

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/02/2026
15:50
Flamengo perde para o Nacional, mas garante vaga nos playoffs da BCLA (Foto: Divulgação)
imagem cameraFlamengo perde para o Nacional, mas garante vaga nos playoffs da BCLA (Foto: Divulgação)
O Flamengo conheceu mais uma derrota para o Nacional-URU na noite do último domingo (8), em Buenos Aires. Em duelo válido pela penúltima rodada da fase classificatória da Basketball Champions League Americas (BCLA), o rubro-negro carioca foi superado pelo time uruguaio por 89 a 79.

Flamengo perde para o Nacional, mas garante vaga nos playoffs da BCLA (Foto: Divulgação)
Flamengo perde para o Nacional, mas garante vaga nos playoffs da BCLA (Foto: Divulgação)

Apesar da derrota, o Flamengo já entrou em quadra com a classificação para os playoffs garantida na segunda colocação do Grupo B.

Como foi a partida entre Flamengo x Nacional-URU?

A partida começou com o Flamengo impondo um ritmo forte. Alex Negrete e Shaq Johnson comandaram o ataque rubro-negro, que chegou a abrir 17 a 10 no primeiro quarto. Com um bom aproveitamento do perímetro e uma defesa agressiva, o time do técnico argentino Sergio Hernández fechou a parcial vencendo por 27 a 21.

O segundo quarto foi mais equilibrado. O Nacional cresceu na partida, mas Franco Baralle apareceu com bolas importantes para manter o Flamengo vivo. As equipes foram para o intervalo com o placar empatado em 45 a 45, refletindo a intensidade do confronto.

Na volta do intervalo, o Nacional-URU apresentou um aproveitamento nas bolas de três avassalador, convertendo três arremessos seguidos logo no início. O Flamengo chegou a estar nove pontos atrás e, embora tenha buscado a reação, terminou o terceiro período perdendo por 78 a 69.

No último quarto, o Nacional administrou a vantagem e confirmou a vitória.

O Flamengo volta à quadra já nesta segunda-feira (9). O Flamengo enfrenta os donos da casa, o Obras (ARG), às 19h10, no encerramento da fase de grupos.

