Gigantes e 'Ladrões': Quem domina o garrafão e a defesa no NBB 2025/26?

A temporada 2025/26 do NBB (Novo Basquete Brasil) reafirma que o título se conquista na defesa. Enquanto Pinheiros e Flamengo travam uma batalha épica pela liderança da tabela, os especialistas em nos rebotes e roubos de bola garantem que suas equipes sigam competitivas na elite do basquete nacional.

No topo da lista de melhores reboteiros, o pivô Andrezão, do Bauru, aparece como o grande destaque individual da liga. Com uma média impressionante de 10.8 rebotes por jogo, ele é o único atleta a manter um duplo-duplo de média na temporada. Sua capacidade de leitura e posicionamento o coloca à frente de nomes consolidados internacionalmente.

O pivô Andrezão, do Bauru Basketball, é o jogador com a maior média de pontos e rebotes do NBB 2025/26 (Foto: Reprodução / Instagram)

Logo atrás, o armador George De Paula, do Franca, mostra sua versatilidade ao garantir 8.8 rebotes por partida, superando pivôs de ofício como Cristiano Felício (8.2) e Decensea White (8.2).

Confira os 10 jogadores com maiores médias de rebotes no NBB:

1º Andrezão (Bauru) – 10.8

2º George De Paula (Franca) – 8.8

3º Decensea White (Botafogo) – 8.2

4º Cristiano Felício (Franca) – 8.2

5º Jeremy Hollowell (União Corinthians) – 7.9

6º Brunão (Brasília) – 7.6

7º Devon Scott (União Corinthians) – 7.5

8º Dikembe André (Mogi) – 7.5

9º Guilherme Braga (Paulistano) – 7.2

10º Anderson Barbosa (Mogi) – 7.2

Se as médias impressionam, os recordes individuais em uma única partida mostram o poder de destruição desses gigantes. Atualmente, o recorde da temporada é de 16 rebotes em um jogo, marca alcançada por cinco atletas diferentes:

Andrezão (Bauru): O pivô detém duas das maiores marcas (16 contra o Mogi e 16 contra o Caxias).

Lucas Cauê (Corinthians): Alcançou o recorde no duelo contra o Franca.

Matheus Bonfim (Rio Claro): Brilhou com 16 rebotes contra o Osasco.

Hátila Passos (Basquete Osasco): O veterano impôs respeito com 16 sobras contra o Corinthians.

Se o garrafão é território dos gigantes, o perímetro pertence aos jogadores de mãos rápidas. O ranking de roubos de bola é liderado por Adyel Borges, do São José, que tem uma média de 2.4 roubos por partida, sendo o principal pesadelo para os armadores adversários.

Confira o 5 jogadores com maiores média de roubos de bola:

1º Adyel Borges (São José): 2.4

2º Lucas Dias (Franca): 1.9

3º Kevin Crescenzi (Brasília): 1.8

4º Elias Conceição (Vasco): 1.7

5º Anderson Barbosa (Mogi): 1.7