Corinthians vence Fortaleza sem dificuldades e mantém sequência positiva no NBB

Na tarde deste sábado (7), o Corinthians recebeu o Fortaleza no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, e conquistou sua terceira vitória consecutiva no Novo Basquete Brasil (NBB). Liderando o placar durante toda a partida, os anfitriões confirmaram a vitória por 96 a 76.

Apesar de abusar dos erros e apresentar bastante dificuldade na defesa, o Fortaleza ainda conseguiu impor dificuldades ao Corinthians até o intervalo, buscando diminuir a vantagem dos adversários. Porém, a partir do terceiro período, a equipe demonstrou bastante desgaste e os paulistas não tiveram dificuldades para controlar o placar.

O ala Munford, do Corinthians, foi o principal pontuador da partida, com 22 pontos. Apesar da derrota, o ala Salsamendi, do Fortaleza, também se destacou no placar, com 20 pontos. Com o resultado, o Corinthians se mantém na sexta colocação da tabela, enquanto o Fortaleza aparece como 17º colocado.

Na próxima rodada, na segunda-feira (9), o Corinthians volta a jogar em casa, diante do Unifacisa, enquanto o Fortaleza visita o Mogi.

Corinthians venceu o Fortaleza jogando em casa pelo NBB (Foto: Beto Miller/ Corinthians)

Como foi o jogo?

O Corinthians dominou as ações em quadra desde o início da partida, enquanto o Fortaleza sofria na defesa. Na metade do primeiro quarto, o time da casa já abria 15 a 7 no placar, e o técnico do time tricolor parou o jogo para pedir mudança na postura da equipe.

O Fortaleza diminuiu quando Salsamendi converteu os dois lances livres após marcação de falta antidesportiva de Elinho, e a partida ficou mais equilibrada. Mesmo assim, o primeiro período terminou com o Corinthians na frente por 26 a 19.

O Fortaleza voltou mais intenso para o segundo período e diminuiu a vantagem, que já havia sido de 11 pontos, para apenas um, ao encostar no placar por 28 a 27. A partir deste momento, o time tricolor passou a incomodar bastante os anfitriões, mas sem conseguir a virada.

Apesar de liderar o placar, o Corinthians teve menos eficiência ofensiva no segundo período, mas foi para o intervalo vencendo por 42 a 37 após arremesso de três pontos preciso de Cauê Borges, faltando apenas quatro segundos para o cronômetro zerar.

De volta para o segundo tempo, o Fortaleza abusou dos erros e não conseguia converter os arremessos. Na metade do terceiro período, a equipe havia anotado apenas dois pontos. Se aproveitando do cenário, o Corinthians reconstruiu vantagem, que chegou a 19 pontos. O período terminou com os paulistas vencendo por 70 a 55.

Demonstrando desgaste, o Fortaleza pareceu "jogar a toalha" no quarto período, e a vantagem corintiana chegou a 23 pontos. Nos minutos finais, bastou ao Corinthians administrar as ações em quadra para confirmar a vitória por 96 a 76.

Outros resultados da rodada

Mais cedo neste sábado (7), outros dois jogos marcaram a rodada do NBB. O Paulistano recebeu o Osasco no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, e venceu por 86 a 73. Já na Arena Nilson Nelson, na capital federal, o Brasília superou o Vasco por 84 a 61.

