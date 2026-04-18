O Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Weverson, de apenas 17 anos, para reforçar a equipe sub-20. O jogador assinou contrato na última sexta-feira (17), no CT George Helal, e deixa o Cuiabá para assinar sem custos com o Rubro-Negro, com contrato até 31 de março de 2029.

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O reforço completará 18 anos em agosto e poderá atuar pelo time sub-20, então, até 2028. Zagueiro canhoto, o jovem já treina com os companheiros no Ninho do Urubu e pode estrear na próxima quarta-feira (22), às 15h (de Brasília), no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea, quando o Flamengo encara o rival Fluminense pela sétima rodada do Brasileirão Sub-20.

Mais detalhes sobre Weverson, reforço do Flamengo

Apesar de ter nascido em Brusque, Santa Catarina, o zagueiro se mudou ainda bebê para o Mato Grosso. Antes de chegar ao Cuiabá, em 2023, passou pela base do Grêmio Rotam. Pelo time da capital mato-grossense, fez parte das categorias sub-17 e sub-20, quando foi integrado ao grupo de transição para o elenco profissional. O defensor chegou, inclusive, a fazer duas partidas pela equipe principal do Dourado, ambas válidas pela Copa Centro-Oeste.

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Rubro-Negro em busca de jovens no mercado

De olho em reforçar a equipe sub-20, o Rubro-Negro já havia anunciado outra contratação nesta semana. Nesse caso, o clube pagou a multa rescisória do volante Pedro Henrique, de 18 anos, ao Paysandu. No entanto, o jogador será imediatamente cedido por empréstimo de volta ao clube paraense, pelo qual disputará a Série C do Brasileirão.

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