Minas, Franca e Flamengo fecham 2ª rodada da fase de grupos na BCLA

A fase de grupos da Champions League das Americas está chegando ao fim, e as equipes se mantêm forte em busca da classificação. Na última segunda-feira (19), a participação do Brasil na segunda rodada da BCLA foi finalizada com a derrota do Flamengo. Veja como foi o desempenho dos brasileiros.

Dessa vez, dois dos quatro grupos vieram para o Brasil: o B e o D. No primeiro, o Flamengo foi anfitrião e recebeu o Nacional (URU) e o Obras Sanitárias (ARG) no Rio de Janeiro. Já o Franca enfrentou o Instituto Córdoba (ARG) e o Udec (CHI) no tradicional Pedrocão, em São Paulo.

Como foram os brasileiros?

Entre os três representantes, apenas o Franca terminou a rodada invicto, com duas vitórias centenárias dentro de casa, e se classificou para o mata-mata. A equipe paulista dominou os chilenos e argentinos do início ao fim, com placar de 120 a 62 e110 a 80, respectivamente. O primeiro confronto, inclusive, ficou marcado pela maior diferença de pontos da história da BCLA.

O desempenho do Minas até o segundo duelo contra o Boca Juniors, que jogava em casa, era impecável. A derrota por 92 a 77 para os argentinos, então, encerrou a invencibilidade do time no Grupo C. A seguir, a equipe se recuperou e controlou o Aguada para garantir o triunfo por 95 a 75.

O Flamengo fechou a participação do Brasil na rodada. Em casa, os cariocas destruíram o Obras por 102 a 66 e confirmou a classificação nas quartas de final. A decepção chegou dois dias depois, em um jogo ruim contra o Nacional que fechou a derrota rubro-negro em 95 a 76.

Como funciona a BCLA?

O regulamento da BCLA prevê que as doze equipes participantes sejam divididas em quatro grupos de três. Durante a fase classificatória, elas se enfrentam dentro de suas respectivas chaves. Vale destacar que a cada equipe sediará uma das três rodadas durante a fase de grupos.

Os dois clubes de melhor campanha em cada grupo avançam às quartas de final, que serão disputadas em séries de "melhor de três". Os quatro classificados disputarão o título no formato de Final Four, em sede única a ser definida.

Fase de grupos

Grupos Times A Paisas BC (COL), Caimanes (COL) e Astros (MEX) B Flamengo, Nacional (URU) e Obras Sanitárias (ARG) C Minas, Boca Juniros (ARG) e Aguada (URU) D Franca, Instituto (ARG) e Udec (CHI)