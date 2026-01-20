Em derrota do Flamengo, pivô de 22 anos vira destaque positivo

A partida desta segunda-feira (19) contra o Nacional ficou marcada por uma atuação de se esquecer. Ao lado da torcida no Maracanãzinho, o Flamengo foi derrotado pela equipe uruguaia por 95 a 76 na fase de grupos da Champions League das Américas (BCLA). Apesar do desempenho abaixo dos donos da casa, um jovem jogador surpreendeu dentro de quadra: Emanuel, de 22 anos.

Em destaque, o pivô estava responsável pela marcação de Ernesto Oglivie, principal pontuador do Nacional. E, mesmo assim, entregou a melhor performance de sua carreira profissional. Manel registrou um duplo-duplo impressionante: 21 pontos e 10 rebotes.

Vale destacar que, na tabela de estatísticas da partida, o atleta rubro-negro é o único do time no Top 5 em pontuação. Na lista, Ernesto (20), James Feldeine (19), Gianfranco Espindola (17) e Luciano Porodi (15) aparecem logo atrás.

Reconhecimento do banco de reservas

A atuação brilhante de Manel não passou despercebido pela comissão técnica do Flamengo. No pós-jogo, o técnico Sergio Hernandez exaltou o trabalho feito pelo jogador, apesar do resultado conquistado pela equipe.

— O cara terminou com 21 pontos no jogo. E em 20 minutos, acho que não jogou mais que isso, 21, 22. Espero que seja um jogo para ele de começo, que ele tenha muitas mais coisas lindas na carreira, porque ele merece um cara incrível, um cara fiel, um cara com muito carinho, sabe? Eu gosto de todas as coisas boas que passam para ele, e como você fala, dentro de um jogo que foi muito difícil, muito duro para a gente — disse o argentino.

Veja como foi o jogo do Flamengo

O Nacional começou a partida em ritmo forte e abriu vantagem logo nos primeiros minutos, aproveitando o baixo aproveitamento ofensivo do Flamengo. Mesmo com uma bola de três de Cummings tentando reduzir a diferença, os uruguaios dominaram o primeiro tempo com ataques rápidos, boas transições e alto aproveitamento nos arremessos de perímetro, chegando ao intervalo com 20 pontos de vantagem no placar.

Na volta dos vestiários, o ritmo caiu e as duas equipes encontraram dificuldades para pontuar, mantendo a diferença construída pelo Nacional. O Flamengo ainda ensaiou uma reação no último quarto, empurrado pela torcida no Maracanãzinho, mas as ações individuais do time visitante prevaleceram. Com controle do jogo até o fim, o Nacional confirmou a vitória por 95 a 75.

Flamengo após derrota para Nacional na BCLA (Foto: Paula Reis/Flamengo)

