Um momento de tensão fora das quadras roubou a cena após o apito final da primeira semifinal da Copa Super 8. Nesta terça-feira (27), o Flamengo foi derrotado pelo KTO Minas por 93 a 80 e acabou eliminado. Em meio a protestos na arquibancada, uma confusão aconteceu entre um torcedor e o técnico Sergio Hernández, que foi defendido pelo ala Kayo Gonçalves.

Com a eliminação confirmada, o clima hostil se voltou para o banco de reservas. Sergio não ignorou as críticas vindas da arquibancada e partiu para o bate-boca com um grupo de torcedores. A situação escalou rapidamente, exigindo a intervenção imediata de outros membros da comissão técnica rubro-negra para evitar um confronto físico. Veja momento da discussão aqui.

Segundo Kayo, a cobrança e a frustração da torcida com o resultado estão alinhadas com o sentimento do time. O ala destacou ainda que a expectativa era "ser campeão" este ano e que a derrota foi "amarga" não apenas para os torcedores.

Apesar disso, os xingamentos direcionados ao técnico argentino tornaram a situação "chata". Para o jogador rubro-negro, Sergio faz um trabalho sólido no Flamengo desde que chegou no ano passado e as ofensas não são justas. A derrota na Copa Super 8 não afeta o desempenho no Novo Basquete Brasil (NBB) da equipe, atual líder da liga nacional.

A partida não contou com grandes atuações do clube carioca em quadra, o que culminou na dura derrota dentro de casa. No entanto, os números de Kayo não refletem a atuação coletiva abaixo do esperado. O ala contribuiu com 15 pontos e quatro rebotes, além de registrar 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra.

Relembre como foi o jogo entre Minas e Flamengo

O Minas controlou o jogo desde o início e abriu vantagem logo no primeiro período. O Flamengo teve baixo aproveitamento, com apenas 35% de acertos, e viu Jordan Williams inaugurar o placar. Organizada, a equipe mineira dominou as ações e fechou o quarto inicial em 27 a 13.

No segundo período, o cenário se repetiu. O Rubro-Negro seguiu com dificuldades defensivas, mas conseguiu se manter próximo no placar graças às faltas sofridas. Ainda assim, o Minas foi mais eficiente, especialmente nas bolas de três, e foi para o intervalo vencendo por 53 a 42.

Depois do intervalo, o Flamengo teve um terceiro quarto marcado por falhas. A equipe marcou apenas sete pontos até os minutos finais e permitiu que o Minas ampliasse a vantagem para 22 pontos. A defesa rubro-negra não conseguiu conter o ataque visitante, que pontuou com facilidade dentro e fora do garrafão.

No último período, o Minas manteve o controle da partida, mesmo com a expulsão de Danilo Furazo, e chegou a abrir 25 pontos. O Flamengo reagiu no fim, empurrado pela torcida, reduziu a diferença para 10, mas não evitou a derrota por 93 a 80 no Maracanãzinho.

Jonathan Luz lamenta eliminação do Flamengo na Copa Super 8 (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Com o resultado, o KTO Minas agora aguarda o vencedor de Pinheiros e Franca para decidir o título da Copa Super 8. Já o Flamengo volta suas atenções para o NBB e para a BCLA, precisando não apenas ajustar o basquete, mas também acalmar os ânimos de sua torcida.

