A final da Copa Super 8 de 2025 foi enfim "vingada" pelo Minas na última terça-feira (27). Cerca de um ano depois, o time comandado por Leo Costa eliminou o Flamengo por 93 a 80 e garantiu novamente a classificação para a decisão. Em busca do bicampeonato, o técnico celebrou a vitória dominadora e projeta um jogo duro independentemente do adversário.

Ainda não está definido o segundo finalista do Super 8. Nesta quarta-feira (28), um duelo entre paulistas fecha as semifinais: Pinheiros (1º) x Franca (4º). O vencedor desse confronto enfrentará o Minas no sábado (31).

Desde a bola ao alto, a equipe mineira dominou as ações da partida, tanto no ataque quanto na defesa. Apesar do susto que o Flamengo deu ao diminuir a diferença nos segundos finais, a vantagem, que chegou a 25 pontos, foi bem administrada. A vitória foi, então, consequência direta de um trabalho sólido entre jogadores e comissão técnica, como ressaltou Leo Costa.

— Muito mérito do nível de concentração dos atletas, da proposta que a gente trouxe para o jogo e do plano de jogo seguido. Algumas falhas vão acontecer, é um esporte dinâmico e sempre vão existir erros, mas a gente corrigiu dentro da quadra — disse o técnico.

O comandante destacou que, independentemente do adversário, a final será difícil. No entanto, ele vê o elenco do Minas pronto para superar qualquer desafio e conquistar o segundo título do Super 8.

— Jogo fora de casa contra um grande clube. Acho que foi uma vitória maiúscula, que representa muito para a gente, porque queríamos chegar a essa final. Sabemos que, seja quem for do outro lado, será uma final boníssima, mas vejo o time cada vez mais pronto para disputar esse tipo de jogo — completou.

Relembre como foi o jogo entre Minas e Flamengo

O Minas controlou o jogo desde o início e abriu vantagem logo no primeiro período. O Flamengo teve baixo aproveitamento, com apenas 35% de acertos, e viu Jordan Williams inaugurar o placar. Organizada, a equipe mineira dominou as ações e fechou o quarto inicial em 27 a 13.

No segundo período, o cenário se repetiu. O Rubro-Negro seguiu com dificuldades defensivas, mas conseguiu se manter próximo no placar graças às faltas sofridas. Ainda assim, o Minas foi mais eficiente, especialmente nas bolas de três, e foi para o intervalo vencendo por 53 a 42.

Depois do intervalo, o Flamengo teve um terceiro quarto marcado por falhas. A equipe marcou apenas sete pontos até os minutos finais e permitiu que o Minas ampliasse a vantagem para 22 pontos. A defesa rubro-negra não conseguiu conter o ataque visitante, que pontuou com facilidade dentro e fora do garrafão.

No último período, o Minas manteve o controle da partida, mesmo com a expulsão de Danilo Furazo, e chegou a abrir 25 pontos. O Flamengo reagiu no fim, empurrado pela torcida, reduziu a diferença para 10, mas não evitou a derrota por 93 a 80 no Maracanãzinho.

Flamengo foi derrotado para o KTO Minas no Maracanazinho na semifinal do Super 8 (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Com o resultado, o KTO Minas agora aguarda o vencedor de Pinheiros e Franca para decidir o título da Copa Super 8. Já o Flamengo volta suas atenções para o NBB e para a BCLA, precisando não apenas ajustar o basquete, mas também acalmar os ânimos de sua torcida.

