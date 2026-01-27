A noite desta terça-feira (27) no Maracanãzinho foi marcada por tensão dentro e fora das quadras. O Flamengo deu adeus à Copa Super 8 após ser dominado pelo KTO Minas, perdendo por 93 a 80. No entanto, o placar não foi o único protagonista: após o fim da partida, o técnico rubro-negro, Sergio Hernández, protagonizou uma discussão acalorada com torcedores na arquibancada e precisou ser contido por funcionários do clube.

O episódio reflete a frustração da torcida com o desempenho que a equipe vem apresentando, e que, nesta terça-feira (27), não conseguiu oferecer resistência ao volume de jogo do time mineiro. Veja o momento da discussão:

O clima começou a azedar ainda no último quarto, quando a vantagem do Minas chegou a 25 pontos. No apito final, um torcedor posicionado próximo ao banco de reservas passou a cobrar Sergio Hernández de forma incisiva, exigindo mais "raça" do elenco. O treinador argentino não ignorou a crítica e passou a retrucar o torcedor de imediato.

A discussão subiu de tom quando um segundo torcedor se envolveu na briga e disparou insultos graves contra o técnico. Ao ouvir a ofensa pessoal, o treinador perdeu o controle e tentou partir para cima dos torcedores na arquibancada.

Sergio Hernández precisou ser segurado por membros da comissão técnica e por seguranças do clube, que agiram rápido para evitar que o comandante subisse os degraus em direção ao público.

Ao verem o técnico "peitar" os torcedores, os membros das torcidas organizadas, que já estavam inflamados pelo desempenho abaixo da equipe, compraram a briga. O ginásio foi tomado por um coro de xingamentos contra Sergio Hernández.

Como foi a partida entre Flamengo e Minas pela Copa Super 8?

O Minas controlou o jogo desde o início e abriu vantagem logo no primeiro período. O Flamengo teve baixo aproveitamento, com apenas 35% de acertos, e viu Jordan Williams inaugurar o placar. Organizada, a equipe mineira dominou as ações e fechou o quarto inicial em 27 a 13. No segundo período, o cenário se repetiu. O Rubro-Negro seguiu com dificuldades defensivas, mas conseguiu se manter próximo no placar graças às faltas sofridas. Ainda assim, o Minas foi mais eficiente, especialmente nas bolas de três, e foi para o intervalo vencendo por 53 a 42.

Depois do intervalo, o Flamengo teve um terceiro quarto marcado por falhas. A equipe marcou apenas sete pontos até os minutos finais e permitiu que o Minas ampliasse a vantagem para 22 pontos. A defesa rubro-negra não conseguiu conter o ataque visitante, que pontuou com facilidade dentro e fora do garrafão. No último período, o Minas manteve o controle da partida, mesmo com a expulsão de Furazo, e chegou a abrir 25 pontos. O Flamengo reagiu no fim, empurrado pela torcida, reduziu a diferença para 10, mas não evitou a derrota por 93 a 80 no Maracanãzinho.

Com o resultado, o KTO Minas agora aguarda o vencedor de Pinheiros e Franca para decidir o título da Copa Super 8. Já o Flamengo volta suas atenções para o NBB e para a BCLA, precisando não apenas ajustar o basquete, mas também acalmar os ânimos de sua torcida.