Copa Super 8 tem final inédita definida com destaques do NBB

A cidade de São Paulo será palco de uma final inédita na Copa Super 8. No próximo sábado (31), o Pinheiros recebe o KTO Minas no Ginásio Henrique Villaboim, após as eliminações de Sesi Franca e Flamengo. A decisão marca, assim, um momento histórico para o Novo Basquete Brasil (NBB).

A ascensão do Pinheiros na temporada 2025/26 é coroada com a classificação para a grande decisão pela primeira vez. A melhor campanha da equipe paulista havia sido em 2020, quando chegou às semifinais. Na ocasião, a eliminação foi confirmada com a derrota para o Flamengo.

Do outro lado, o Minas já conta com um título do Super 8, conquistado em 2022 ao superar o São Paulo. A única outra decisão alcançada pelo time foi no ano passado, contra o Rubro-Negro. Na ocasião, os mineiros terminaram com o vice-campeonato.

Em sete edições disputadas, apenas uma final do torneio não contou com Flamengo ou Franca. Curiosamente, essa exceção foi justamente a decisão vencida pelo Minas, que rendeu o único título do clube na competição.

Todas as finais da Copa Super 8

2018 - Franca 75 x 79 Flamengo

2020 - Flamengo 73 x 77 Franca

2021 - Flamengo 79 x 71 São Paulo

2022 - Minas 78 x 77 São Paulo

2023 - Franca 76 x 65 Flamengo

2024 - Flamengo 83 x 77 Unifacisa

2025 - Minas 61 x 64 Flamengo

