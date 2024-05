Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

As Olimpíadas se aproximam cada vez mais e prometem competições do mais alto nível nesta edição de Paris. Na história moderna do evento, já foram disputados vários esportes bizarros. Veja cinco exemplos!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Levantamento de peso com uma mão só

Disputada pela primeira vez em 1986, a estranha modalidade só teve duas edições e, depois da realização em 1904 jamais retornou ao programa olímpico.

Cabo de guerra

Visto como uma brincadeira de gincana, a disputa foi um esporte olímpico entre 1900 e 1920. A grande potência da época era a Grã-Bretanha e o esporte disputado somente por homens.

Representação da disputa do cabo de guerra (Foto: Reprodução)

➡️ Heróis Olímpicos: Martine Grael relembra bicampeonato olímpico e relata preparação para Paris 2024

Tiro ao pombo

Tido como o esporte mais polêmico da história das Olimpíadas, sua primeira realização no ano 1900 terminou com mais de 300 pombos mortos durante a disputa. A competição esteve presente em mais quatro edições dos jogos, porém as provas passaram a ser realizadas com pombos de argila.

Natação submersa

Realizada em Paris, no ano de 1900, os atletas conquistavam dois pontos por metro percorrido e uma pontuação adicional por cada segundo submerso. Este esporte nada usual só foi disputado uma única vez.

Natação com obstáculos

A modalidade possuía regras malucas. Os atletas tinham várias etapas da disputa, que começava com uma escalada ao poste, depois passava por uma travessia por cima de barcos e terminava com um mergulho por baixo de outra fileira de barcos.