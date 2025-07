Estrelas do basquete do Corinthians apoiam projeto social em Diadema

Os jogadores de basquete do Corinthians, Victão e Lucas Cauê, o ex-jogador do Vasco, Humberto Gomes, e JP de Paula, de Blumenau, participarão da segunda edição do Jogo das Estrelas, em Diadema, São Paulo, neste sábado (19). O evento é organizado pelo Basquete Educa e tem como principal objetivo promover o projeto social, que ajuda crianças e adolescentes vulneráveis a ingressar no mundo do esporte.

Lucas Cauê e Victão renovaram seus contratos com o time de basquete do Corinthians por mais uma temporada. Além deles, Tico Faria, Elinho, Cauê Borges, Kaua Raymundo e o técnico Jece Leite também estenderam seus vínculos com o clube.

Humberto Gomes teve seu contrato renovado com o Vasco em julho de 2024, mas ainda não há uma confirmação de onde o jogador irá atuar na próxima temporada. Já JP joga no Blumenau, ainda na liga de desenvolvimento.

O projeto

Criado em 2018 pelo técnico Alex Adriano Gonçalves, o projeto Basquete Educa ajuda crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social, psicológica e comportamental. Atualmente, a iniciativa conta com quase 70 atletas, sendo 20 participantes do projeto social e o restante como jogadores pagantes.

Além do Jogo das Estrelas, que terá narração de Roberta Magalhães, o evento contará com uma apresentação de enterradas e uma roda de conversa com atletas da NBB.

— Temos muito o que fazer pelo jovem e pelo basquete, por isso trabalhamos todos os dias para que cada vez mais possamos ser uma base forte para o futuro desse esporte que tanto amamos e que precisa de mais visibilidade — comentou Alex.

Equipe do projeto Basquete Educa (Foto: Divulgação Basquete Educa)

