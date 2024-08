Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/08/2024 - 20:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Tênis de mesa? Judô? Qual é o esporte que gera mais ansiedade no espectador durante as Olimpíadas de Paris 2024. Esse foi o tema de debate em live do Lance!, que teve o ator Gabriel Carbonelli do Couto, conhecido como Totoro, como convidado especial. Assista à discussão no vídeo acima.