Botafogo leva susto, mas vence Cruzeiro e fica próximo dos playoffs no NBB

O Botafogo, 16º colocado do NBB 25/26, superou o Cruzeiro, 14º, por 80 a 70 em confronto direto por vaga nas oitavas de final da competição. A partida válida pela 25ª semana da temporada regular foi realizada no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro (RJ), na noite desta segunda-feira (6).

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O armador Scott Machado, do Botafogo, foi o cestinha do jogo com 19 pontos. Pelo lado cruzeirense, o ala-pivô Túlio da Silva foi o principal pontuador com 16 acertos.

Com o resultado, o Alvinegro dá mais um passo rumo à classificação para os playoffs, agora com 10 vitórias em 35 jogos (28,6% de aproveitamento). O Cabuloso, que poderia garantir presença na fase de mata-mata se vencesse, se mantém com 11 vitórias em 34 rodadas (32,4%).

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Como foi o jogo?

Botafogo x Cruzeiro pelo NBB 2025/2026 (Foto: Reprodução/NSports)

O Botafogo começou dominando as ações e aproveitando melhor os arremessos. Somados os dois primeiros períodos, o time converteu 50% das bolas de dois pontos, 40% das de três e 60% dos lances livres, efetividade muito superior à do Cruzeiro, que foi anulado pelo sistema defensivo alvinegro. O primeiro tempo terminou 47 a 30 para o Glorioso; destaque para as atuações de Emanuel (13 pontos), Derick (12 pontos) e Scott Machado (9 pontos).

A volta do intervalo foi mais disputada. Precisando correr atrás do prejuízo, o técnico Thiago Perez lançou à quadra o pivô Wesley Sena, o ala-pivô Túlio da Silva e o ala JJ, que juntos tiveram 21 acertos e conduziram a reação cruzeirense no terceiro período. A diferença, que antes era de 17 pontos, caiu para quatro: 60 a 56.

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No último quarto, o Cruzeiro foi para o tudo ou nada, apostando em contra-ataques e inversões rápidas. Deu certo, por um momento: JJ converteu um arremesso de três e igualou o placar. Pouco depois, o armador Clay teve a chance da virada em uma arrancada livre de marcação, mas errou a bandeja.

O Botafogo se aproveitou das instabilidades do adversário e reagiu, assumindo novamente o controle do jogo. Autor de nove pontos, o ala-pivô Scheuer foi o principal pontuador do Alvinegro na parcial, com direito a uma ponte-aérea com assistência de Scott Machado e o rebote que colocou números finais no duelo: 80 a 70.

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Confira outros resultados desta segunda-feira (6) no NBB

Bauru 87 x 91 Franca

Fortaleza Basquete Cearense 83 x 107 Caxias do Sul

Pato 70 x 78 Rio Claro

Flamengo 86 x 93 Minas

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