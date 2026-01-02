Lenda do Lakers é oferecido ao Golden State Warriors na NBA

A janela de transferências da NBA está aberta até o dia 5 de janeiro, e as equipes correm para tentar reforçar o elenco para 2026. Segundo o jornalista Sam Amick, do "The Athletic", o Dallas Mavericks quer renovar a rotação e aproveitou para oferecer Anthony Davis ao Golden State Warriors. A ideia seria fazer a troca por Jonathan Kuminga, mas a diferença salarial se tornou um problema.

Embora sofra com lesões e busque renovar a equipe, o Warriors já destacou que não tem intenção de negociar Jimmy Butler ou Draymond Green. Kuminga, então, surge como a principal "moeda de troca" do time comandado por Steve Kerr, principalmente depois que o jovem ala voltou a perder espaço na rotação.

Com isso, a oferta do Mavericks por Davis pode ser uma oportunidade vantajosa para Golden State que sofre com rotações baixas. A contratação do pivô Al Horford era para suprir essa necessidade, mas novas lesões se tornaram, mais uma vez, um problema. Ademais, o salário de Anthony também complica as negociações entre Warriors e a equipe de Dallas.

— Dallas tem interesse em Jonathan Kuminga, mas ele não pode ser negociado até 15 de janeiro. O salário do ala de quinto ano (US$ 22,5 milhões) fica bem abaixo do de Davis (US$ 54,1 milhões). Então, isso exigiria a inclusão de outro grande contrato. Ou seja, o de Green (US$ 25,8 milhões) — escreveu Amick.

Como a saída de Green foi negada pelo time de San Francisco, esse impasse deixa o acordo ainda em aberto com possíveis novos nomes a serem incluídos em uma possível troca, como Brandin Podziemski. Vale destacar também que o Atlanta Hawks é outra equipe que mostrou interesse em Anthony Davis.

Draymond Green e Stephen Curry em jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns na NBA (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

Anthony Davis no Dallas Mavericks

A chegada de Anthony Davis no Dallas Mavericks ficou marcada como uma das maiores trocas da história da NBA. Na negociação, a equipe do Texas recebeu Anthony Davis, principal companheiro de LeBron James nas últimas temporadas. Do outro lado, o Los Angeles Lakers recebeu Luka Doncic.

A notícia da troca entre Lakers e Mavs aconteceu durante a madrugada do dia 2 de fevereiro de 2025. Segundo o jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos, a negócio é:

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.

