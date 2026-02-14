Keshad Johnson desbanca favoritos e conquista o Torneio de Enterradas no NBA All-Star
Noite de NBA All-Star coroou o ala do Miami Heat após erro decisivo de Carter Bryant
A noite de sábado do NBA All-Star terminou com um novo dono para o espaço aéreo da liga. Keshad Johnson, ala do Miami Heat, se sagrou campeão do torneio de enterradas após uma batalha de tirar o fôlego contra Carter Bryant, do San Antonio Spurs. Em uma final marcada por reviravoltas, a consistência de Johnson falou mais alto no palco principal do basquete mundial.
A vitória de Johnson veio com um sabor de superação, já que Bryant parecia ter o título nas mãos após uma performance histórica na rodada decisiva que parou o ginásio.
A competição no NBA All-Star começou com Carter Bryant ditando um ritmo alucinante. O ala do Spurs abriu a noite com um giro de 360 graus, finalizado com um chute de perna esquerda e uma enterrada potente de mão direita, recebendo nota 45,6. Ele elevou o nível logo depois com um moinho de vento (windmill) que arrancou notas 50 das lendas Dwight Howard e Dominique Wilkins, garantindo sua vaga na final com média de 49,2.
Do outro lado, Keshad Johnson mostrou por que seu físico de 2,01 metros é um dos mais impressionantes da nova geração. O ex-atleta de Arizona e San Diego State executou uma enterrada reversa da linha de fundo que destacou toda a sua envergadura. Na sequência, o lance da primeira rodada: Johnson saltou sobre um homem no garrafão, posicionando a mão esquerda atrás da cabeça em uma pose de "relaxamento" no ar, o que lhe rendeu a nota 47,4 ,a maior da fase inicial.
Na decisão, Carter Bryant parecia ter selado o destino do troféu ao cravar uma enterrada espetacular entre as pernas through-the-legs, que lhe rendeu uma nota 50 unânime de todos os jurados.
