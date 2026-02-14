NBA All-Star: Americanos detonam Torneio de Enterradas e chamam de 'pior da história'
Falta de criatividade e enterradas simples irritam público no NBA All-Star
- Matéria
- Mais Notícias
O que era para ser o ápice do entretenimento no NBA All-Star 2026 acabou se tornando alvo de uma enxurrada de críticas. Logo após a coroação de Keshad Johnson, do Miami Heat, as redes sociais nos Estados Unidos foram inundadas por comentários negativos de torcedoresclassificando a edição deste ano como uma das "piores da história" do evento.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O principal motivo da fúria dos fãs foi a sensação de "mais do mesmo" e a falta de impacto nas execuções nas enterradas no All-Star Weekend da NBA. Se o Torneio de 3 Pontos com Damian Lillard entregou história, o de enterradas entregou, para muitos, um verdadeiro anticlímax.
Um dos momentos que mais gerou revolta e ironia nas redes sociais foi a participação de Jaxson Hayes, do Los Angeles Lakers. Conhecido por sua impulsão nos jogos, o pivô decepcionou ao apresentar uma enterrada considerada "simples demais" para os padrões do NBA All-Star.
Tradução: É, cancela o concurso de enterradas, mano, que p... é essa?
Tradução: A PIOR CORTADA DA HISTÓRIA DOS CONCURSOS DE CORTADAS
BRO FEZ UMA CORTADURA COM UMA MÃO SÓ 😭😭😭
Tradução: O concurso de enterradas estava por um fio até Jaxson Hayes desligá-lo dos aparelhos.
Tradução: Cancelem o concurso de enterradas para sempre. Já passou da hora.
+Aposte na vitória do seu time na NBA
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias