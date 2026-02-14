NBA All-Star: Americanos detonam Torneio de Enterradas e chamam de 'pior da história'

O que era para ser o ápice do entretenimento no NBA All-Star 2026 acabou se tornando alvo de uma enxurrada de críticas. Logo após a coroação de Keshad Johnson, do Miami Heat, as redes sociais nos Estados Unidos foram inundadas por comentários negativos de torcedoresclassificando a edição deste ano como uma das "piores da história" do evento.

Keshad Johnson, camisa 16 do Miami Heat, comemora após vencer o Concurso de Enterradas da AT&T durante o All-Star Weekend da NBA de 2026 (Foto: Ronald Martinez/Getty Images/AFP)

O principal motivo da fúria dos fãs foi a sensação de "mais do mesmo" e a falta de impacto nas execuções nas enterradas no All-Star Weekend da NBA. Se o Torneio de 3 Pontos com Damian Lillard entregou história, o de enterradas entregou, para muitos, um verdadeiro anticlímax.

Um dos momentos que mais gerou revolta e ironia nas redes sociais foi a participação de Jaxson Hayes, do Los Angeles Lakers. Conhecido por sua impulsão nos jogos, o pivô decepcionou ao apresentar uma enterrada considerada "simples demais" para os padrões do NBA All-Star.

Jaxson Hayes, camisa 11 do Los Angeles Lakers, observa durante o Concurso de Enterradas da AT&T no All-Star Weekend da NBA de 2026 (Foto: Ryan Sirius Sun/Getty Images/AFP)

Tradução: É, cancela o concurso de enterradas, mano, que p... é essa?

Tradução: A PIOR CORTADA DA HISTÓRIA DOS CONCURSOS DE CORTADAS

BRO FEZ UMA CORTADURA COM UMA MÃO SÓ 😭😭😭

Tradução: O concurso de enterradas estava por um fio até Jaxson Hayes desligá-lo dos aparelhos.

Tradução: Cancelem o concurso de enterradas para sempre. Já passou da hora.

