Damian Lillard faz história no torneio de 3 pontos da NBA

Mesmo sem entrar em quadra pelo Portland Trail Blazers nesta temporada devido a uma grave lesão no tendão de Aquiles, Damian Lillard provou que a sua mira continua afiada. No sábado de All-Star, o armador deu um show de precisão e conquistou o seu terceiro título do Torneio de Três Pontos da NBA, superando o novato Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, e o astro Devin Booker, do Phoenix Suns, em uma final eletrizante.

Com a conquista, Lillard entra para um panteão seleto. Ele se junta à lenda do Boston Celtics, Larry Bird, e a Craig Hodges, do Chicago Bulls, como os únicos jogadores na história a vencerem a competição em três ocasiões distintas.

A disputa começou em alto nível. O calouro do Hornets Kon Knueppel não se intimidou e ditou o ritmo logo de cara com 27 pontos. A primeira rodada seguiu com Donovan Mitchell (Cavaliers) anotando 24 e Norman Powell (Heat) marcando 23, eliminando precocemente Jamal Murray, que fez apenas 18.

A temperatura subiu quando Devin Booker assumiu a quadra, cravando 30 pontos e garantindo a liderança momentânea. Lillard veio logo em seguida e, com a frieza habitual, anotou 29 pontos, garantindo sua vaga na decisão e eliminando Mitchell.

Na rodada decisiva, a pressão pesou para o jovem Knueppel, que caiu para 17 pontos. Lillard, mantendo a consistência, repetiu os 29 pontos da fase anterior, colocando o sarrafo no alto para o último competidor.

Booker começou a rodada final de forma avassaladora, acertando seus primeiros nove arremessos. Ele chegou ao último carrinho de bolas precisando de pouco para vencer, mas o cansaço ou a tensão bateram no momento crucial: o armador do Suns errou os dois últimos arremessos, terminando com 27 pontos e selando o título de Dame.

Embora a exibição de gala tenha empolgado os fãs, a realidade de Lillard para o restante de 2025 permanece cautelosa. O armador não deve atuar pelos Blazers nesta temporada, focando integralmente na recuperação de sua lesão. A expectativa da franquia é que ele esteja 100% fisicamente para a temporada 2026-27, pronto para tentar levar Portland de volta ao topo da Conferência Oeste.